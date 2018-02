Lieber Leser,

die Ölpreise finden weiter keine klare Richtung. Die Sorten Brent und WTI bewegen sich sehr uneinheitlich. Dies hängt mit den unterschiedlichen Strategien der USA und den OPEC-Staaten zusammen.

Am Dienstagmorgen steht der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent bei 65,50 $, was einen Abfall um 17 Cent zum Montag darstellt. Brent kommt also nicht über die Widerstandsgrenze von 65,72 $ hinaus. Der Aufwärtstrend der letzten Tage ist damit gestoppt. Dagegen hat die ... (Björn Pahlke)

Den vollständigen Artikel lesen ...