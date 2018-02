20.02.2018 Zugemailt von / gefunden bei: EAG (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) In Abänderung des am 01.12.2017 ad hoc veröffentlichen Planes, die Einbeziehung der Aktien der EAG (ISIN AT0000908157) in den Dritten Markt an der Wiener Börse mit 21.03.2018 zu beenden, hat die EAG anlässlich der heute stattgefundenen Hauptversammlung beschlossen, diese Einbeziehung erst mit 28.12.2018 zu beenden. Der Umtausch der Inhaber- in Namensaktien soll im Laufe des Jänner 2019 erfolgen, wie es heisst. Wiener Börse - Rising equity turnover @...

