Sehr geehrte Damen und Herren, produzierende Unternehmen sehen sich unabhängig von ihrer Grösse und Branche zunehmend mit dem Thema "Industrie 4.0" konfrontiert - über die Chancen und Möglichkeiten der Digitalisierung von Prozessen herrscht jedoch nach wie vor oft Unklarheit. Antworten auf offene Fragen gibt die Bossard AG am 27. März in den Reppisch Hallen in Dietikon. Dort findet ab 15:00 Uhr eine Fachveranstaltung mit dem Titel "Synchrones Produktionssystem (SPS) und Industrie 4.0" statt. Neben dem Lean- und Kaizen-Experten Hitoshi Takeda informieren Daniel Odermatt, CEO der Leancom GmbH, und Urs Güttinger, Leiter Smart Factory Logistics Bossard Gruppe, über interessante Aspekte und praxisnahe Beispiele. Ein abschliessender Apéro riche gibt allen Teilnehmern ausreichend Gelegenheit zum Networking. Hinweis für Journalisten: Save the Date Peter Kammüller, CEO Bossard Schweiz AG, lädt Sie herzlich zu dieser Fachveranstaltung ein. Nutzen Sie die Gelegenheit für ein persönliches Gespräch mit den Referenten sowie Vertretern von Bossard. Eine separate Einladung mit weiteren Details dazu erhalten Sie rechtzeitig vor dem Event. Die Textversion der Presseinformation finden Sie unten. Die Word-Datei können Sie hier [www.press-n-relations.com/we-dokumente/NewsStories-Dokumente/BOS-CH-Fachtagung-final.docx] herunterladen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie dieses Thema in Ihrer Berichterstattung berücksichtigen. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Schöne Grüsse aus Ulm Thomas Seibold ======================= Press'n'Relations GmbH Thomas Seibold Magirusstrasse 33 D-89077 Ulm Tel: +49 731 962 87-19 Fax: +49 731 962 87-97 Mail: ts@press-n-relations.de URL: www.press-n-relations.de GF: Uwe Pagel Ulm, HRB 4279 ======================= MEDIENINFORMATION Bossard-Fachveranstaltung mit Lean- und Kaizen-Experte Hitoshi Takeda Die moderne Produktion schlägt im 4.0-Takt Produzierende Unternehmen sehen sich unabhängig von ihrer Grösse und Branche zunehmend mit dem Thema "Industrie 4.0" konfrontiert - über die Chancen und Möglichkeiten der Digitalisierung von Prozessen herrscht jedoch nach wie vor oft Unklarheit. Antworten auf offene Fragen gibt die Bossard AG an einer Fachveranstaltung mit dem Titel "Synchrones Produktionssystem (SPS) und Industrie 4.0". Kompakt, intensiv und praxisbezogen können sich Geschäftsführer, Logistik- und Produktionsleiter sowie Supply Chain- und Lean-Manager über den Aufbau intelligenter Fertigungsstätten im Sinne von Industrie 4.0 informieren. Der weltweit als Lean- und Kaizen-Koryphäe bekannte Hitoshi Takeda vermittelt in seiner direkten und inspirierenden Art das Thema auf unvergessliche Weise. Darüber hinaus berichtet Daniel Odermatt, CEO der Leancom GmbH, über die Chancen im Bereich Leanmanagement. Urs Güttinger, Leiter Smart Factory Logistics, geht auf die Vorreiterrolle von Bossard ein. Er stellt bewährte Lösungen wie "SmartBin" sowie das neue "Last Mile Management" für ein gesamtheitlich intelligentes Kleinteilemanagement vor. Ein abschliessender Apéro riche gibt allen Teilnehmern ausreichend Gelegenheit zum Networking. Die Fachveranstaltung findet am 27. März in den Reppisch Hallen in Dietikon statt. Beginn ist ab 15:00 Uhr. Nach einer Begrüssung durch Peter Kammüller, CEO Bossard Schweiz AG, folgen die Fachvorträge von - Hitoshi Takeda: Synchrones Produktionssystem (SPS) als Basis für die Digitalisierung - Daniel Odermatt: SPS und Lean Management in der Schweiz - richtig angewendet und die Erfolge daraus - Urs Güttinger: Bossard und Industrie 4.0 - Last Mile Management Der Apéro riche ist für etwa 17:45 Uhr vorgesehen. Durch die Veranstaltung führt Alain Bollschweiler, Group Sales & Marketing Bossard AG. Weitere Informationen zur Fachveranstaltung und den Referenten sowie eine detaillierte Agenda finden Sie auf folgender Webseite: https://www.bossard.com/de/Synchrones-Produktionssystem-und-Industrie-40.aspx Weitere Informationen: Bossard AG Urs Güttinger, CTO Bossard Group Steinhauserstrasse 70, CH-6301 Zug Tel. +41 41 749 66 11 Fax +41 41 749 66 22 E-Mail: uguettinger@bossard.com http://www.bossard.com/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH Thomas Seibold Magirusstr. 33 - 89077 Ulm Tel. +49 (0) 731 96287-19 Fax +49 (0) 731 96287-97 E-Mail: ts@press-n-relations.de www.press-n-relations.de Hintergrundinformation Die Bossard Gruppe ist ein weltweit führender Anbieter von Produktlösungen und Dienstleistungen in der industriellen Verbindungs- und Montagetechnik. Mit einem Produktsortiment von über 1.000.000 Artikeln, sowie der ausgewiesenen Kompetenz in der technischen Beratung (Engineering) und der Lagerbewirtschaftung (Logistik), gehört Bossard als Komplettanbieter und Industriepartner zu den etablierten Unternehmen. Zudem spielt Bossard beim Aufbau intelligenter Produktionsstätten im Sinne von Industrie 4.0 eine Vorreiterrolle. Zu den Kunden zählen lokale und multinationale Industrieunternehmen, denen Bossard mit ihren Lösungen zu einer höheren Produktivität verhilft. Mit 2.300 Mitarbeitenden an weltweit 80 Standorten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 786,2 Mio. CHF. Bossard ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.

