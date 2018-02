David Davis sorgt mit "Mad Max"-Vergleichen für Spott in Großbritannien. Beim Thema Geld zeigt sich der Brexit-Minister wortkarg.

Großbritannien werde nach dem Ausstieg aus der Europäischen Union (EU) nicht in eine "Mad Max-artige Welt" ohne Regeln abrutschen, versprach Brexit-Minister David Davis bei einem Auftritt am Dienstag in Wien. In den düsteren Endzeitfilmen von Mad Max kämpfen die Menschen in einer trostlosen Welt um ihr Überleben - eine Realität, von der die Briten verschont bleiben sollten, selbst wenn die schlimmsten Ängste der Brexit-Gegner eintreten.

Dass Davis nun derartige Vergleiche zieht, sorgt in Großbritannien für Spott - damit lege er die Latte doch sehr tief, heißt es.

Nicht nur David Davis, sondern auch andere Minister Großbritanniens befinden sich gerade auf einer Tour quer durch Europa. Im März soll die zweite Brexit-Verhandlungsrunde mit Brüssel beginnen, und bereits in diesen Tage reden Großbritannien und die EU über eine Übergangsphase, um den Unternehmen mehr Zeit für die Umstellung zu geben.

Doch auf Seiten der EU herrscht noch Unklarheit, welche Erwartungen Großbritannien an die Brexit-Gespräche hat. Die britische Premierministerin Theresa May war vergangenes Wochenende in Deutschland zu Gesprächen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie sei "nicht frustriert", sagte Merkel nach dem Treffen, "aber neugierig, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...