Gleich auf den ersten Blick fällt der extreme Verlauf der Nachfrage nach Riskmanagers auf: Im 3. Quartal macht die Kurve einen tiefen Taucher, um im Quartal darauf wieder stark anzusteigen - wenn auch nicht auf dasselbe Niveau wie zuvor. Wie lässt sich das erklären? Was ist hier passiert?

Gero Knüfer, Division Manager bei der Hays (Schweiz) AG: Lassen Sie mich zunächst zwei, drei Sätze zur Tätigkeit und Position des Riskmanagers sagen. Der Riskmanager hat je nach Unternehmen unterschiedliche Aufgaben. Abhängig von Schwerpunkt und beruflicher Herkunft der einzelnen Person (z.B. Controller oder Treasurer) reicht sein Aufgabenbereich bis hin zum Treasury/Cash-Flow-Management oder zur Unternehmensstrategie. Gerade in kleineren Unternehmen, wo eine Person häufig verschiedene Rollen besetzt, findet man immer wieder als Controller oder Treasurer bezeichnete Positionen, die eigentlich die Arbeit eines Riskmanagers machen.

Diese erscheinen aber nicht als solche in der Statistik. Die Gesamtzahl der Positionen im Riskmanagement ist daher begrenzt, sodass sich eine Änderung stark auf die Statistik auswirkt. Zudem wechseln die Kandidaten nicht so oft ihre Position. Wenn dann aber eine Firma oder auch mehrere umstrukturieren und somit Bewegung in den Markt kommt, wirkt sich das eben auch deutlich auf die Statistik aus. Genau das scheint hier passiert zu sein: Es wurden Riskmanager gesucht und auch gefunden, worauf die Nachfrage natürlich zurückgeht.

Die Gesamtnachfrage ist im zweiten Halbjahr 2017 erneut zurückgegangen. Damit befindet sie sich seit Jahresmitte 2014 fast durchgehend im Sinkflug. Welche Entwicklungen wirken sich hier so negativ ...

