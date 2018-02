Biel - Die Schweizer Uhrenbranche ist gut ins neue Jahr gestartet. Angetrieben von einer starken Nachfrage aus Asien legten die Uhrenexporte im Monat Januar 2018 im zweistelligen Prozentbereich zu. Mit ein Grund dafür dürfte der im Vergleich zum Vorjahr spätere Beginn des chinesischen Neujahrsfests sein. In dieser Zeit werden in Asien reichlich Geschenke verteilt, auch Uhren.

Das Exportvolumen der Uhrenindustrie stieg im Berichtsmonat gegenüber der Vorjahresperiode nominal um 12,6% auf 1,62 Mrd CHF, wie der Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie FH in der Mitteilung vom Dienstag schreibt. In Stückzahlen gemessen wurden 1,9 Mio Armbanduhren exportiert. Das sind lediglich 2,5% mehr als im Vorjahr.

Daran zeigt sich, dass weiterhin weniger günstigere Uhren an Händler und Boutiquen der verschiedenen Uhrenmarken ausgeführt werden und sich teurere Produkte grosser Beliebtheit erfreuen. Im günstigsten Preissegment mit Uhren, die weniger als 200 CHF kosten, gab das Exportvolumen in Stückzahlen um 4,6% und in Franken um 3,5% nach. Damit setze sich der seit über zwei Jahren anhaltende Abwärtstrend in dieser Produktgruppe fort, heisst es.

Im Gegensatz dazu legten die Exporte von Uhren aus den mittleren Preissegmenten ...

