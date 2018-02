FRANKFURT (dpa-AFX) - Bundesbank-Vorstandsmitglied Andreas Dombret strebt keine zweite Amtszeit an. "Die Bundesbank bedauert und respektiert die Entscheidung", sagte eine Bundesbanksprecherin am Dienstag in Frankfurt der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. Zuvor hatte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" unter Berufung auf Regierungskreise in Berlin vorab berichtet, dass Dombret nicht mehr für eine zweite Amtszeit zur Verfügung steht. In den vergangenen Wochen hatte es Berichte über ein Interesse des früheren Investmentbankers an einer zweiten Amtszeit als Bundesbankvorstand gegeben.

Dombret ist seit Mai 2010 Mitglied im Vorstand der Bundesbank. Er ist dort unter anderem zuständig für die Bereiche Banken und Finanzaufsicht, ökonomische Bildung und Risiko-Controlling. Zudem verantwortet er die Repräsentanzen der Bundesbank im Ausland./jsl/jkr/jha/

