ROUNDUP 2: Covestro geht nach Gewinnsprung optimistisch ins Jahr 2018

KÖLN - Der Spezialchemiekonzern Covestro blickt nach einem Gewinnsprung im Jahr 2017 optimistisch in die Zukunft. Die Kölner überraschten mit einer unerwartet starken Prognose für das laufende Jahr und wollen ihre Mittelfristziele für den operativen Mittelzufluss schneller als geplant erreichen. Die Aktie legte kräftig zu.

ROUNDUP 2: HeidelbergCement verdient dank Europa und Nordamerika deutlich mehr

HEIDELBERG - Gute Geschäfte in Nordamerika und Europa haben dem Baustoffkonzern HeidelbergCement im vierten Quartal 2017 zu einem Schlussspurt verholfen. Dabei profitierte das Unternehmen im vergangenen Jahr von Preiserhöhungen, Synergien aus der Integration von Italcementi sowie dem Verkauf eines Steinbruchs in den USA. Gegenwind bekamen die Heidelberger von ungünstigen Wechselkursen. Auch bremste ein Anstieg der Energiekosten und ein anhaltender Wettbewerbsdruck etwa in Indonesien das Wachstum.

ROUNDUP 2: HSBC-Chef Gulliver bekommt kleinen Dämpfer zum Abschied

LONDON - Die größte europäische Bank HSBC hat im vergangenen Jahr dank anziehender Geschäfte in allen Regionen deutlich mehr verdient. HSBC-Chef Stuart Gulliver übergibt damit seinem Nachfolger John Flint nach sieben Jahren an der Spitze der Hongkong & Shanghai Banking Corporation ein Haus, das zu den mächtigsten Banken der Welt zählt.

Qualcomm erhöht Angebot für NXP

SAN DIEGO - Der US-Chiphersteller Qualcomm bessert seine Offerte für den niederländischen Konkurrenten NXP nach. Um die Gunst der NXP-Aktionäre zu gewinnen, erhöht der Konzern sein Angebot von 110 US-Dollar je Aktie auf 127,50 Dollar, wie das Unternehmen am Dienstag in San Diego mitteilte. Damit wäre die Transaktion 44 Milliarden Dollar schwer. Qualcomm habe verbindliche Vereinbarungen mit neun NXP-Aktionären geschlossen, die zusammen mehr als 28 Prozent der ausstehenden Aktien halten. Darunter sei auch der Fonds Elliott des Milliardärs Paul Singer.

ROUNDUP: Airbus-Manager Brégier warnt zum Abschied vor neuer Konkurrenz

TOULOUSE - Der langjährige Airbus -Verkehrsflugzeugchef Fabrice Brégier hat zum Abschied vor neuer Konkurrenz für den europäischen Flugzeugbauer gewarnt. "Die Herausforderung ist es, Anführer oder Mit-Anführer in einem Markt zu bleiben, in dem die Chinesen und die Russen ankommen", sagte der 56-Jährige in einem Interview der französischen Zeitung "Le Figaro" (Dienstag). Zudem sei nicht ausgeschlossen, dass ein Akteur etwa aus dem Bereich der großen Internetkonzerne mit einem neuen Niedrigkosten-Konzept auftritt, wie es im Raumfahrtbereich mit dem Unternehmen SpaceX der Fall ist.

Wal-Mart macht weniger Gewinn als erwartet - Online-Wachstum schwächt sich ab

BENTONVILLE - Der US-Handelsriese Wal-Mart hat zum Jahresende hin an Fahrt verloren. Im vierten Geschäftsquartal schwächte sich das Wachstum der im Internet erzielten Umsätze ab, wie der Konzern am Dienstag in Bentonville mitteilte. Auch beim Gewinn kam der Konzern nicht so voran wie von Analysten erhofft. Der Ausblick auf das laufende Jahr blieb ebenfalls hinter den Erwartungen zurück.

US-Baumarktkette Home Depot kann Aufschwung am Häusermarkt weiter nutzen

ATLANTA - Die US-Baumarktkette Home Depot schlägt weiter Kapital aus dem Aufschwung am US-Häusermarkt. Im vierten Quartal steigerte der Konzern den Umsatz auf vergleichbarer Fläche um 7,5 Prozent, wie das Unternehmen in Atlanta mitteilte. Damit fiel das Plus stärker aus als von Analysten gedacht. Auch insgesamt verbuchte das Unternehmen einen Umsatzanstieg von 7,5 Prozent auf 23,9 Milliarden US-Dollar, unter dem Strich legte der Gewinn um 2 Prozent auf 1,8 Milliarden Dollar zu.

BMW-Großaktionärsfamilie Quandt regelt Erbschaft von Johanna Quandt

MÜNCHEN/BAD HOMBURG - Die BMW -Großaktionärsfamilie Quandt hat eine gemeinsame Erbschaft der Kinder von Johanna Quandt wie geplant aufgeteilt. Die nach dem Tod von Johanna Quandt 2015 gemeinsam geerbten Stimmrechte fallen nun hälftig an Susanne Klatten und Stefan Quandt, wie ein Sprecher der Familie am Dienstag in Bad Homburg erklärte. Die Mehrheitsverhältnisse am Autobauer änderten sich dadurch nicht. Wie ein BMW-Sprecher sagte, wird sich durch die Trennung des Erbes auch der Anteil des Streubesitzes beim Dax -Konzern nicht ändern.

Hühnchennotstand bei britischem KFC könnte ganze Woche andauern

WOKING - Der Hühnchennotstand bei der Fast-Food-Kette Kentucky Fried Chicken in Großbritannien und Irland könnte bis Ende der Woche andauern. Das teilte ein Sprecher des Unternehmens am Dienstag mit. Hunderte Restaurants mussten wegen Lieferproblemen seit dem Wochenende vorübergehend schließen. Auch am Dienstag blieben noch mehr als 500 der 900 Filialen dicht.

Hemdenhersteller Olymp nimmt Südostasien in den Blick

BIETIGHEIM-BISSINGEN - Der Hemdenhersteller Olymp baut sein Geschäft in Südostasien aus. Erstes Ziel sei Thailand, danach sollen Indonesien, Malaysia und Vietnam folgen, sagte Geschäftsführer Mark Bezner am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Vier Verkaufspunkte, sogenannte Shop-in-Shops in Kaufhäusern der thailändischen Hauptstadt Bangkok habe Olymp in den vergangenen Monaten bereits eröffnet. Bis Ende des Jahres sollen landesweit sieben weitere hinzukommen. Die Bekleidungsfirma aus Bietigheim-Bissingen bei Stuttgart kooperiert in Thailand mit dem Unternehmen Thanulux, zu dem diverse Modemarken aus aller Welt gehören.

Vertriebsleiter Oberwörder wird neuer Chef bei Daimler Buses

STUTTGART - Der bisherige Marketing- und Vertriebsleiter Till Oberwörder rückt Anfang April an die Spitze von Daimlers Bus-Sparte. Als Leiter von Daimler Buses und Geschäftsführer der Tochterfirma EvoBus folgt der 47-Jährige auf Hartmut Schick, der zur gleichen Zeit die Leitung des Lastwagengeschäfts in Asien übernimmt, wie Daimler am Dienstag mitteilte. Oberwörder ist den Angaben zufolge seit Mitte 2015 für Vertrieb und Service weltweit verantwortlich, davor war er unter anderem Vertriebschef bei EvoBus.

Weitere Meldungen -Ost-Sparkassen mit mehr Krediten und Spargeldern -BHP profitiert von höheren Rohstoffpreisen - US-Steuerreform belastet Gewinn -Widerstand gegen Nord Stream 2 bei Union, Grünen und FDP -Europäische Airlines kassieren besonders viele Zusatzgebühren -ROUNDUP: Burger King holt Lizenz-Partner für Expansion ins Boot -Frachter rammt Schleuse in Kiel-Holtenau - Schiffsstau am Kanal -NRW macht Druck auf Belgien für Abschaltung von Tihange -Frachter rammt Schleuse in Kiel-Holtenau - Schiffsstau am Kanal -'Das Boot'-Dreharbeiten - Sky-Serie soll Ende 2018 starten -ROUNDUP 2: Mobilfunker wollen unerwünschte Drohnen abwehren -ROUNDUP/Klatsche für Bewertungsportal: Ärztin klagt erfolgreich auf Löschung -Absatz der Bitburger Braugruppe weiter gesunken - Umsatz stabil

