NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit Kursverlusten aus dem verlängerten Wochenende gekommen. Nach dem feiertagsbedingt handelsfreien Montag erhöhten sich die Renditen moderat. Mit 2,90 Prozent näherte sich die Zehnjahresrendite wieder ihrem in der vergangenen Woche erreichten Vierjahreshoch an. Entscheidende Konjunkturdaten stehen am Dienstag nicht an. Gleiches gilt für Auftritte ranghoher Notenbanker.

Zweijährige Anleihen fielen um 1/32 Punkt auf 99 18/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,22 Prozent. Fünfjährige Papiere verloren 4/32 Punkte auf 98 22/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,83 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere sanken um 6/32 Punkte auf 98 22/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,90 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren fielen um 12/32 Punkte auf 97 2/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,15 Prozent./bgf/tos/he

