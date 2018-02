Frankfurt - Gold gibt weiter nach und rutscht unter 1.340 USD je Feinunze, da der US-Dollar wieder etwas aufwertet, so die Analysten der Commerzbank. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen steige ebenfalls leicht an, was wohl ein weiterer Belastungsfaktor für den Goldpreis sei.

