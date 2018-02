=== *** 07:00 AT/OMV AG, Ergebnis 4Q, Wien *** 07:30 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, Jahresergebnis (08:30 Telefonkonferenz), München *** 07:30 FR/Orange SA, Jahresergebnis, Paris *** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Jahresergebnis (09:30 PK), München *** 08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Jahresergebnis, London *** 08:00 CH/Glencore plc, Jahresergebnis, Baar *** 08:20 ES/Iberdrola SA, Jahresergebnis, Bilbao *** 09:00 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 59,2 zuvor: 59,2 *** 09:00 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,1 zuvor: 58,4 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,0 zuvor: 57,3 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 60,6 zuvor: 61,1 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 09:30 DE/Bosch-Konferenz "ConnectedWorld", u.a. mit Reden von Bosch-Chef Denner, Daimler-Chef Zetsche und Deutsche-Post-Chef Appel, Berlin *** 10:00 DE/Deutsche Börse AG, BI-PK, Frankfurt 10:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, HV, Frankfurt *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,6 zuvor: 58,0 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 59,3 zuvor: 59,6 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 58,5 zuvor: 58,8 10:30 DE/Bertrandt AG, HV, Sindelfingen *** 10:30 GB/Arbeitsmarktdaten Januar Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: +8.600 Personen Arbeitslosenquote PROGNOSE: k.A. zuvor: 2,4% *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:15 DE/Bundeskanzlerin Merkel, gemeinsame PK nach Gespräch mit dem mazedonischen Ministerpräsidenten Zaev, Berlin 13:15 DE/Bundesumweltministerin Hendricks, Rede auf der Jahreskonferenz der Europäischen Klimaschutzinitiative (EUKI), Berlin *** 15:00 DE/Hochtief AG, BI-PK, Düsseldorf 15:00 US/Fed, Rede von Philadelphia-Fed-Präsident Harker (2018 nicht stimmberechtigt im FOMC) an der John Cook School of Business (St. Louis University) *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 53,3 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 55,5 *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Januar PROGNOSE: +1,3% gg Vm zuvor: -3,6% gg Vm *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 30./31. Januar - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Schanghai geschlossen ===

