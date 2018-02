Biolumineszierende Abbildungsfähigkeiten beschleunigen die solide CAR-T-Zelltherapie

SAN DIEGO, 20. Februar 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crown Bioscience (http://www.crownbio.com/) erweitert mittels biolumineszierender Abbildungsfähigkeiten seine bestehende Plattform zur Wirkstoffevaluierung von T-Zellen mit chimären Antigenrezeptoren (CAR). Crown Bioscience ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Crown Bioscience International (TWSE:6554) und ein globaler Dienstleister im Bereich Wirkstoffentdeckung und -entwicklung, der translationale Plattformen zur Förderung der Forschung in den Bereichen Onkologie, entzündliche Erkrankungen, kardiovaskuläre und Stoffwechselkrankheiten bereitstellt.

CAR-T-Zelltherapien sind eine interessante Neuerung im sich entwickelnden Bereich der Immuntherapeutika. CAR-T-Zellwirkstoffe bedienen sich CAR-T-Zellen, die tumorassoziierte Antigene erkennen und daraufhin zur Eliminierung des Tumors beitragen. Die erstaunliche Wirksamkeit von CAR-T-Zellpräparaten hat zu hunderten von klinischen Studien geführt; zwei von ihnen zeigten wichtige Erfolge und wurden kürzlich von der FDA zur Behandlung refraktärer akuter lymphatischer B-Zell-Vorläufer-Leukämie (ALL) zugelassen.

Als führendes Unternehmen auf dem Gebiet vorklinischer immunonkologischer Forschung bietet CrownBio eine CAR-T-Zellen-Plattform für den Wirksamkeitsnachweis und zur Validierung der therapeutischen Wirksamkeit. Hier werden klinisch relevante in vivo- und in vitro-Modelle mit einem umfangreichen Paket aus analytischer Dienste kombiniert, wodurch eine effektive und frühe Evaluierung von CAR-T-Zellwirkstoffen ermöglicht wird. Durch das Hinzufügen biolumineszierender Abbildungen (BLI) für die nichtinvasive Evaluierung der systemischen und orthotopen Tumorprogression in Echtzeit wird eine bereits solide Plattform weiter verbessert. Somit werden einzigartige Lösungen für die Weiterentwicklung von CAR-T-Zelltherapien bereitgestellt.

"Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, mithilfe innovativer Dienstleistungen unsere Kunden bei der Enwicklung verbesserter Krebstherapien zu unterstützen", sagte Dr. Rajendra Kumari, Chief Scientific Officer bei CrownBio UK. "Dank der nichtinvasiven BLI-Fähigkeiten als Teil unserer Evaluierungsplattform für CAR-T-Zellen erhalten Arzneimittelentwickler topaktuelle in vivo-Daten. Diese geben ihnen wichtige Einsichten und ermöglichen somit eine erfolgreiche nachgelagerte Entwicklung und klinische Anwendung von CAR-T-Zellwirkstoffen."

Weitere Informationen über die CAR-T-Zellen-Evaluierungsplattform von CrownBio finden Sie unter

https://www.crownbio.com/oncology/immuno-oncology/car-t-cell-therapy-models/ (https://www.crownbio.com/oncology/immuno-oncology/car-t-cell-therapy-models/)

Über Crown Bioscience Inc.

CrownBio (http://www.crownbio.com/) ist ein global aufgestelltes Unternehmen, das Lösungen im Bereich der Entdeckung und Entwicklung von Medikamenten liefert und translationale Plattformen zur Förderung der Forschung in den Bereichen Onkologie, entzündliche Erkrankungen, kardiovaskuläre und Stoffwechselkrankheiten bereitstellt. Das Unternehmen hat ein umfangreiches Portfolio relevanter Modelle und verlässlicher Werkzeuge, die seine Kunden dabei unterstützen, hervorragende klinische Kandidaten hervorzubringen.

Medienanfragen:

Jody Barbeau

Crown Bioscience Inc.

marketing@crownbio.com (mailto:marketing@crownbio.com)

