Bad Marienberg - Die Berlin Hyp emittierte gestern ihren ersten Hypothekenpfandbrief im Benchmarkformat im Jahr 2018, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die achtjährige Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro trägt einen Zinskupon von 0,75% und wird von der Ratingagentur Moody's mit Aaa eingestuft. Am gestrigen Montagmorgen gegen 9.00 Uhr öffneten die von der Berlin Hyp mandatierten Syndikatsbanken ABN Amro, Barclays, DZ Bank, LBBW und UniCredit die Orderbücher mit einem Spread von Mid-Swap-15 Basispunkten.

