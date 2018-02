Anleger sind besorgt über die Auswirkungen höherer Zinsen auf die Aktienmärkte Es gibt jetzt eine klare Korrelation zwischen den Zinssätzen und den Aktienrenditen Auswirkungen höherer Zinsen könnten von einem breiteren Kontext abhängen

Zusammenfassung:

Nur in den frühen 80er Jahren hatte ein starker Anstieg der realen Anleiherenditen einen deutlichen negativen Einfluss auf den S&P 500. Quelle: Macrobond, XTB Research Was zeigt uns der Chart? Der Chart zeigt die Beziehung zwischen der halbjährlichen Veränderung der Renditen der 10-jährigen Anleihen und der halbjährlichen Kursrendite des S&P 500. Einfach ausgedrückt, wir sehen hier die Veränderung der Anleiherenditen in einem Zwei-Jahres-Rhythmus, bereinigt um Inflation (in Basispunkten) und den S&P 500 (in Prozent). Warum ist dies so wichtig? Zu Beginn des Jahres 2018 vernahmen wir einen bemerkenswerten Anstieg der Anleiherenditen in den Vereinigten Staaten. An einem Punkt begannen die Händler zu befürchten, ...

