CFTC setzt Belohnungen aus, um "Pump and Dump"-Krypto-Betrügereien aufzudecken Polnische Finanzbehörden bezahlten einflussreiche YouTuber für eine Kampagne, die Menschen davon abhalten sollte, digitale Währungen zu handeln Die maltesische Regierung versucht eine spezielle Behörde zur Klärung obskurer Kryptowährungsthemen einzurichten

Zusammenfassung:Im Laufe der letzten Stunden konnte der Bitcoin zum ersten Mal in diesem Monat über 11.000 $ notieren, was für zukünftige Käufer ein gutes Zeichen ist. Allerdings gab es keine konkreten Gründe für die jüngste Rallye. Daher könnte man vermuten, dass eine technische Analyse immer noch eine übergeordnete Rolle spielt. Was die neuesten Enthüllungen angeht muss man die Geschichte der CFTC erwähnen. Die US "Commodity Futures Trading Commission" hat angeblich eine Belohnung ausgesetzt, um Whistleblower zu ermutigen, sich bei der Entlarvung sogenannter "Pump and Dump"-Betrügereien zu melden. Die Organisation warnte davor, dass Kunden virtuelle Währungen, digitale Münzen und ähnliche Instrumente nur aufgrund von Social Media-Tipps ...

