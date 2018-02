Leclanché SA:ENEL, ENERTRAG und LECLANCHÉ arbeiten gemeinsam an der Errichtung eines Energiespeichers in Deutschland

ENEL, ENERTRAG und LECLANCHÉ arbeiten gemeinsam an der Errichtung eines Energiespeichers in Deutschland

- Der Speicher in Cremzow, Landkreis Uckermark, mit 22 MW Leistung wird ENEL Green Powers erstes kommerzielles Energiespeicherprojekt in Deutschland und liefert Primärregelleistung.

- Das Vorhaben ist gemeinschaftlich entwickelt von ENELs deutscher Tochtergesellschaft ENEL Green Power Deutschland und dem Windkraftunternehmen ENERTRAG, in Zusammenarbeit mit der Leclanché als Lieferant des schlüsselfertigen Speichers.

- Die gesamte Investition für die Errichtung beträgt ca. 17 Mio. EUR. Ein erstes Speichermodul wird den Betrieb im April 2018 aufnehmen während die Inbetriebnahme des gesamten Projektes für Ende des Jahres geplant ist.

Rom/Berlin, 20. Februar 2018 - ENEL unterzeichnete über ihre Tochtergesellschaft ENEL Green Power Deutschland, (EGP Deutschland) eine Vereinbarung mit der ENERTRAG AG, einem führenden Windkraftunternehmen und Leclanché SA, einem führenden Anbieter für Energiespeicherlösungen in der Schweiz über die Errichtung eines 22 MW Batteriespeichers in Cremzow/Brandenburg basierend auf Lithium-Ionen-Technologie. Das Vorhaben ist ENELs erstes Speicherprojekt in Deutschland. Für den Bau werden ca. 17 Mio. EUR. veranschlagt.

Der Batteriespeicher liefert Primärregelleistung für den deutschen Primärregelleistungsmarkt zur schnellen Stabilisierung von Frequenzabweichungen im Netz. Später soll er in den Betrieb von ENERTRAG Windkraftanlagen integriert werden Die Inbetriebnahme eines ersten 2 MW-Moduls ist für April 2018 vorgesehen, der gesamte Batteriespeicher soll Ende 2018 am Netz sein.

"Das Vorhaben in Cremzow ist ein wichtiger Meilenstein für uns, nachdem wir ähnliche Vorhaben in Chile und Italien erfolgreich betreiben. Es wird zeigen, wie hilfreich Energiespeicher für Energiesysteme sind, speziell in Verbindung mit Erneuerbaren", sagt Antonio Cammisecra, Bereichsleiter von ENELs Erneuerbare Energien Welt-Bereich (EGP). "Energiespeicher werden mehr und mehr eine Schlüsseltechnologie zur Sicherung der Netzstabilität und zur Gewährleistung des weiteren Ausbaus und Anschlusses von Stromerzeugungsanlagen aus Erneuerbaren Energien an Stromversorgungsnetze."

Jörg Müller, Vorsitzender des ENERTRAG Vorstands: "Kommerzielle Stromspeichersysteme und ihre Möglichkeiten, Ausgleichsenergie zur Verfügung zu stellen, werden ein Schlüsselelement sein, um die nächste Phase der Energiewende hin zu Erneuerbaren zu ermöglichen. Die Cremzow-Großbatterie soll in einem nächsten Schritt die sogenannte Schwarzstartfähigkeit von ENERTRAGs Regionalkraftwerk in der Uckermark unterstützen."

"Wir sind sehr erfreut, dass ENEL Green Power und ENERTRAG uns gewählt haben, dieses Pionierprojekt im Speichermarkt zu entwickeln und zu liefern" sagt Anil Srivastava, Vorstandsvorsitzender der Leclanché. "Batteriespeicher werden zukünftig eine signifikante Rolle bei der Stabilisierung der Versorgungsnetze spielen, bei wachsender Leistung aus variabler Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien. Batteriespeicher können zukünftig helfen, nicht lieferbaren Strom zwischen zu speichern, wenn die Netze an ihrer Leistungsgrenze sind."

Eigentümer des Vorhabens ist eine Projektgesellschaft, an der EGP Deutschland einen Mehrheitsanteil von 90% hält. Die verbleibenden 10% liegen bei ENERTRAG. Leclanché's Rolle ist die eines schlüsselfertigen Lieferanten des Projektes (EPC-Lieferant), verantwortlich für die Integration der Batterien, des Leistungsteils und der Steuerungssoftware.

Das Vorhaben liefert Primärregelleistung in Echtzeit zur Unterstützung der Frequenzstabilität des Netzes. Fällt die Netzfrequenz auf Grund hoher Stromnachfrage, liefert der Batteriespeicher Leistung aus der eingespeicherten Energie. Steigt im Gegenzug die Frequenz auf Grund geringer Stromnachfrage, so stabilisiert der Speicher die Frequenz über die Zwischenspeicherung von Strom. Darüber hinaus ermöglicht die Integration dieser Primärregeleinheit in die Windstromproduktion von ENERTRAG die Ladung des Stromspeichers in Zeiten, in denen die Stromproduktion aus Windkraft die Stromnachfrage überschreitet und ermöglicht damit eine Reduzierung der nicht gelieferten Strommengen aus der Windenergie.

In den vergangenen Jahren hat sich der deutsche Markt für Primärregelleistung enorm gewandelt, mit nunmehr ca. 600 MW Primärregelleistung in Deutschland, auktioniert in 2017. Zu den Anbietern zählen auch Unternehmen aus Österreich, Belgien, Frankreich, den Niederlanden und der Schweiz. Dies bestätigt die Ausweitung der Marktgrenzen über Ländergrenzen hinaus. Energiespeichersysteme haben einen zunehmenden Anteil am deutschen Markt für Primärregelleistung: 2017 haben Stromspeicher ca. 200 MW Primärregelleistung erbracht. Dies entspricht ca. 31% der Gesamtleistung für Primärregelleistung.

ENEL Green Power, der Bereich Erneuerbare Energien innerhalb der ENEL Gruppe, plant und betreibt Projekte der Erneuerbaren Energien weltweilt, mit Standorten in Europa, Amerika, Asien, Afrika und Ozeanien. ENEL Green Power ist ein weltweit führendes Unternehmen in Erneuerbaren Energien mit einer installierten Kapazität von ca. 40 GW, bestehend aus Anlagen in den Bereichen Wind, Solar, Geothermie, Biomasse und Wasserkraft. Darüber hinaus ist es ein führendes Unternehmen bei der Integration von innovativen Technologien in Erneuerbare-Energien-Kraftwerke.

ENERTRAG erzeugt Strom und Wärme ausschließlich aus erneuerbaren Quellen und ist einer der größten Windstromerzeuger Europas. Mit mehr als 667 betriebenen Windkraftanlagen produziert ENERTRAG ca. 2,9 Mrd. kWh Strom jährlich, ausreichend um den Stromverbrauch von mehr als einer Million Menschen zu decken. ENERTRAG betreibt Windkraftanlagen und liefert Lösungen für Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette vom Konzept bis zur betriebenen Anlage.

Leclanché SA ist ein komplett integrierter Anbieter von Energiespeicherlösungen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an schlüsselfertigen Speicherprodukten für Haushalts- und Büroanwendungen, Grossindustrieanlagen, Stromnetze und Transportsysteme wie Busse, Straßenbahnen und Fähren an. Leclanché hat heute ein reichhaltiges Portfolio an Stromspeicherlösungen (BESS) basierend auf Lithium- Ionen- Technologie. Leclanché ist an der Schweizer Börse gelistet und ist das einzige börsennotierte Stromspeicherunternehmen weltweit.

