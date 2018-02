München (ots) - In der nächsten Ausgabe von "Druckfrisch" am Sonntag, 25. Februar 2018, um 23:45 Uhr im Ersten spricht Denis Scheck mit der für ihre Arbeiten mehrfach ausgezeichneten Hamburgerin Lucy Fricke, Jahrgang 1974, und dem Pariser Professor für Philosophiegeschichte, Emanuele Coccia, Jahrgang 1976, dessen neues Werk zur "Philosophie der Pflanzen" mit dem Prix des Rencontres Philosophiques de Monaco ausgezeichnet wurde.



Lucy Fricke: Töchter



Zwei Töchter, zwei Väter, Lebensmitte und Lebensende: Die langjährigen Freundinnen Martha und Betty erleben ein ungewöhnliches, groteskes Abenteuer. Marthas todkranker Vater will seinem Leiden ein Ende setzen und bittet die beiden Frauen, ihn zur Sterbehilfe in die Schweiz zu bringen. Doch daraus wird nichts. Die Reise gerät zu einer Odyssee, auf der schließlich auch Betty die Beziehung zu ihrem lange verschwundenen Vater klären wird. Lucy Fricke ist ein Buch gelungen, das in einem wunderbar leichten Ton Trostlosigkeit und Humor, Lebenshunger und Familientrübsal, Verzweiflung und Aufbruch miteinander verwebt. "Es gab niemanden, mit dem ich so lauthals über das Unglück lachen konnte wie mit Martha."



Emanuele Coccia: Die Wurzeln der Welt - Eine Philosophie der Pflanzen



Eine Theorie des Blatts, der Wurzel und der Blüte? Ja, genau das braucht die Welt, schreibt der Pariser Philosoph Emanuele Coccia in diesem faszinierenden Buch. Er lenkt unseren Blick auf den am stärksten unterschätzten Teil des Kosmos: die Pflanzen. In der gängigen Hierarchie der Lebewesen stehen sie ganz unten. Unser Denken ist menschen- und vielleicht noch tierzentriert. Weil wir selbst Tiere sind. Gingen wir von den Pflanzen aus, von ihrer Art in der Welt zu sein und die Welt zu prägen, würden wir vielleicht aus der Sackgasse unserer Selbstbezogenheit herausfinden. Emanuele Coccia gibt außergewöhnliche Denkanstöße, viel radikaler als alle Öko-Bibeln der letzten Jahrzehnte.



Denis Scheck empfiehlt: "Süden und Westen", Notizen von Joan Didion aus den 1970-er Jahren. Beobachtungen, aus denen Didion ihre Reportagen und Essays formte - ein erschreckend aktueller Blick auf die amerikanische Gesellschaft und ihre Mentalität.



Und last not least kommentiert Denis Scheck die aktuelle "Spiegel"-Bestsellerliste: diesmal Belletristik.



Moderation: Denis Scheck; Realisation: Andreas Ammer. Redaktion: Christoph Bungartz (NDR), Katrin Schumacher (MDR), Armin Kratzert (BR) und Susanne Schettler (WDR).



"Druckfrisch" im Internet: DasErste.de/druckfrisch



