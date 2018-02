Mladá Boleslav (ots) -



Mit aktuell vier Allradbaureihen - vom kompakten OCTAVIA bis hin zum SUPERB - zählt SKODA zu den traditionsreichsten Marken mit Allradtechnik im Angebot. Die ersten Modelle mit einem Mehrachsenantrieb wurden in Mladá Boleslav bereits in den späten 1930er-Jahren getestet. Die SKODA 4x4-Erfolgsstory, deren erstes Kapitel mit dem OCTAVIA COMBI 4x4 geschrieben wurde, begann 1999. Seitdem hat SKODA AUTO insgesamt mehr als 700.000 Allradfahrzeuge produziert. Das Interesse an SKODA Allradfahrzeugen ist so hoch, dass der Hersteller seine 4x4-Palette in den vergangenen drei Jahren um drei weitere Meilensteine ergänzte. Heute gehören KAROQ, OCTAVIA, KODIAQ und SUPERB zum SKODA 4x4-Modellprogramm.



