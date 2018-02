Bonn (ots) -



Ein Jahr nach dem Ausruf einer Hungersnot im Südsudan ist die Lage im jüngsten Staat der Welt, ebenso wie in vielen anderen Ländern Ost- und Zentralafrikas noch immer sehr kritisch, berichtet das Bündnis "Aktion Deutschland Hilft" in Bonn. Allein in neun Ländern sind 41 Millionen Menschen auf Lebensmittelhilfe angewiesen. Die Ursachen sind vielfältig - ebenso wie die Geschichte jedes einzelnen Notleidenden.



"Die Entbehrungen in vielen Ländern Afrikas sind immens und stellen uns auch in diesem Jahr vor besondere Herausforderungen", sagt Manuela Roßbach, geschäftsführender Vorstand von "Aktion Deutschland Hilft". Das Thema sei zwar weitestgehend aus den Medien verschwunden. "Die Krise ist jedoch längst nicht überstanden und kann nur überwunden werden, wenn die kriegerischen Auseinandersetzungen endlich ein Ende haben", so Roßbach weiter. "Hier ist auch die deutsche Politik gefragt, den Friedensprozess, beispielsweise im Südsudan, weiter voranzubringen."



Ziel ist es, weitere Hungersnot zu verhindern



Wiederkehrende Dürren wie am Horn von Afrika, in Äthiopien und Nordkenia lassen die Menschen oftmals verzweifelt zurück oder zwingen sie zu Flucht. Ebenso die anhaltende Gewalt, die Menschen davon abhält, ihre Felder zu bestellen. In Somalia ist mehr als jeder zweite der 12 Millionen Einwohner auf humanitäre Hilfe angewiesen. Im Südsudan sind zwar nicht mehr alle Merkmale einer Hungersnot erfüllt*, die Lage bleibt dennoch katastrophal: die Zahl der Menschen, die akut unter Hunger leiden, hat im September die Rekordmarke von sechs Millionen überschritten.



"Unsere Bündnisorganisationen stellen sich mit aller Kraft dieser humanitären Krise, um eine weitere Hungersnot zu verhindern", erläutert Roßbach. "Sie verteilen Trinkwasser, setzen Brunnen in Stand, verteilen Spezialnahrung für Kleinkinder und andere Lebensmittel sowie Saatgut, lehren innovative Anbaumethoden und versorgen die Menschen medizinisch." Im vergangenen Jahr hat "Aktion Deutschland Hilft" 43,3 Millionen Euro Spenden eingenommen, davon gingen 18,2 Millionen zugunsten der Hilfe für Hungernde in Afrika ein.



* Eine Hungersnot wird von den Vereinten Nationen ausgerufen, wenn mindestens 30 Prozent der Bevölkerung akut unterernährt sind, weniger als vier Liter Wasser am Tag zur Verfügung haben, täglich weit weniger als 2.100 Kilokalorien zu sich nehmen und zwei von zehntausend Menschen täglich an Nahrungsmittelmangel sterben. Zudem haben große Teile der Bevölkerung ihre gesamte Lebensgrundlage verloren und somit keine Möglichkeit, ein eigenes Einkommen zu erwirtschaften.



