Jetcraft, führender Anbieter von Vertriebs- und Eigentümerstrategien für Geschäftsflugzeuge, hat die Eröffnung seiner ersten Niederlassung in London durch seine neue britische Gesellschaft, Jetcraft Global (UK) Limited, bekannt gegeben.

Der neue Standort in London unterstreicht das Engagement von Jetcraft in Europa und demonstriert sein Vertrauen in Großbritannien als bewährtes Drehkreuz für neue Geschäftsmöglichkeiten.

Chad Anderson, President von Jetcraft, kommentierte: "Zeitgleich mit der Eröffnung unserer Niederlassung in London feiern wir ein weiteres Rekordjahr mit 93 im Jahr 2017 abgeschlossenen Transaktionen. Wir blicken insgesamt auf ein bemerkenswertes Jahrzehnt mit über 550 Transaktionen im Wert von 10 Mrd. USD zurück. Unser Londoner Büro erschließt uns weitere Kanäle, um unseren Kundendienst zu optimieren, und wir freuen uns sehr auf diese Chancen."

Die neue Niederlassung von Jetcraft geht einher mit einem erheblichen Zuwachs an personellen Ressourcen für das Unternehmen: Vier leitende Vertriebsposten wurden durch eigene Mitarbeiter besetzt, darunter Sean O'Leary, der als Sales Director den neuen Standort in London leitet. Weitere Posten wurden durch Pat Harvey, Sales Director, North Central United States and Canada, Chris Brenner, Senior Vice President of Sales, Americas und Pascal Bachmann, Senior Vice President of Sales, EMEA, besetzt.

Mit seinem Standort im Herzen von Mayfair ist das Londoner Büro zentral gelegen und optimal geeignet, um die globale Präsenz des Unternehmens zu stärken. Seit seiner Gründung hat Jetcraft das Geschäft von den USA aus auch in Europa, Australien, Lateinamerika, im Nahen Osten, Asien und Afrika kontinuierlich ausgebaut und verfügt mittlerweile über mehr als 20 Niederlassungen weltweit.

Eine vollständige Liste der regionalen Niederlassungen von Jetcraft finden Sie unter www.jetcraft.com/contact.

Über Jetcraft

Jetcraft, führender Anbieter von Vertriebs-, Marketing- und Eigentümerstrategien für Geschäftsflugzeuge, verwaltet und betreibt über 20 regionale Niederlassungen weltweit. Mit seinen unübertroffenen Erfolgen in über 55 Jahren Erfahrung im kommerziellen Luftfahrtsektor hat das Unternehmen einen erstklassigen und einen außergewöhnlichen Kundenstamm erworben, ein weit verzweigtes Kontaktnetzwerk aufgebaut und einen der branchenweit größten Bestände angelegt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.jetcraft.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180220005978/de/

Contacts:

80:20 Communications

Marc Cornelius Chiara Lawrance. +44 20 7664 6310

mcornelius@8020comms.com / clawrance@8020comms.com