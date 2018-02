(Im ersten Satz muss es richtig heißen "rückgängig machen" (nicht: durchsetzen))

KAPSTADT (dpa-AFX) - Südafrikas neuer Präsident Cyril Ramaphosa will die ungerechte Verteilung des Landbesitzes notfalls auch mit entschädigungslosen Enteignungen rückgängig machen. Die Enteignung des Landes durch Weiße sei die "Erbsünde" Südafrikas, die es richtigzustellen gelte, forderte Ramaphosa am Dienstag im Parlament in Kapstadt. Der Staatschef betonte jedoch, bei der Umverteilung an schwarze Südafrikaner müsse behutsam vorgegangen werden. Es dürfe keine Gewalt und keine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion geben. Weiße in Südafrika besitzen auch 24 Jahre nach dem Ende des rassistischen Apartheid-Regimes noch das meiste Land.

Die Enteigungen hätten entscheidend zur "Verarmung" schwarzer Südafrikaner beigetragen, sagte Ramaphosa. Der 65-Jährige war am Donnerstag zum Präsidenten gewählt worden, nachdem sein Vorgänger Jacob Zuma nach großem Druck des regierenden Afrikanischen Nationalkongresses (ANC) nach neun Jahren an der Macht zurückgetreten war. Zumas Präsidentschaft war seit geraumer Zeit von schweren Korruptionsvorwürfen überschattet.

Ramaphosa ist ein früherer Gewerkschaftsführer, der als Investor und Unternehmer zum Multimillionär wurde. Er war seit 2014 Zumas Vizepräsident und gilt als pragmatischer Managertyp./DP/she

