Die steigenden Kurse an den Märkten locken neue Anleger auf das Börsen-Parkett. Die aktuelle Marktkorrektur sollte niemanden abschrecken. Für jedes Anleger-Profil gibt es eine Strategie für den Einstieg in die Welt der Kapitalanlagen.In Deutschland gibt es so viele Aktionäre wie zuletzt im Jahr 2003, berichtet die FAZ und zitiert eine aktuelle Umfrage des Deutschen Aktieninstituts. Nun nehmen die Medien diese Meldungen unterschiedlich auf. Die FAZ warnt, dass die wahre Zahl der Aktionäre anhand von halbjährlichen Umfragen nicht eindeutig ermittelt werden könne. Andere Medien erinnern an das Jahr 2008 und warnen bereits vor einer Euphorie an den Märkten, die in die nächste große Krise führen könne. Asset Manager hingegen versuchen differenziert gegenzusteuern und liefern Argumente, warum die Kurse an der Börse trotzdem weiter steigen könnten.

Den vollständigen Artikel lesen ...