In Südafrika deutet sich eine Zeitenwende an. Präsident Ramaphosa will den Landbesitz gerechter verteilen - und bringt dafür auch Zwangsenteignungen ins Spiel.

Südafrikas neuer Präsident Cyril Ramaphosa will die ungerechte Verteilung des Landbesitzes notfalls auch mit entschädigungslosen Enteignungen rückgängig machen. Die Enteignung des Landes durch Weiße sei die "Erbsünde" Südafrikas, die es richtigzustellen gelte, forderte Ramaphosa am Dienstag im Parlament ...

