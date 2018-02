Paris (ots/PRNewswire) -



Diesel Parfums präsentiert die neue Kommunikation seines einzigartigen Diesel Only The Brave-Duftes mit dem neuen Botschafter Alex Pettyfer, der ein globales Team junger und einflussreicher Kämpfer leitet und vereint.



DIE NEUE ART VON MUT



Mut ist nicht nur der Mut, du selbst zu sein, oder der Mut, deine Ängste zu überwinden.



Der Mut von morgen ist, sich selbst die Freiheit zu geben, der zu sein, der du wirklich bist, wer auch immer du bist.



Es geht darum, deine Werte zu definieren und darum, diese Werte mutig zu verteidigen. Es geht darum, deine Werte zu definieren und darum, diese Werte mutig zu verteidigen.



Mut ist, der Held deines eigenen Lebens sein. Dein Schicksal in die eigenen Hände nehmen.



Deine eigenen Maßstäbe zu setzen, um dich mit anderen zu vereinen. Baue eine bessere Welt und beginne bei dirselbst.



Es ist die Fähigkeit zum Engagement, zum Aufbau von Energie, die Fähigkeit, Teil des Mutes von morgen zu sein.



DER FILM



Der neue Film "Diesel Only The Brave" wurde vom preisgekrönten Filmemacher Colin Tilley inszeniert.



Der Schwarz-Weiß-Film versucht zu verstehen, wie der individuelle Mut auch andere inspirieren und vereinen kann.



Mit Alex Pettyfer und einer kunterbunten Crew von Millennial-Athleten spielt der Film vor einer urbanen Kulisse. Die Crew besteht aus Bjorn De Klerk, Les Zwillingen, Jonas Blue, Lee Juae und Cassandre Lemoine. Zusammen sind sie die braveoftomorrow. Jedes Crewmitglied hat seine Chance, zu glänzen.



Der Soundtrack des Films enthält den Hit Sail der amerikanischen Alternative-Rock-Band Awolnation.



