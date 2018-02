Es lief zuletzt nicht so gut bei Bilfinger. Nun will der Ingenieur-Dienstleister dafür seine ehemaligen Vorstände verantwortlich machen. Der Aufsichtsrat will Schadenersatzansprüche geltend machen.

Der krisengeplagte Ingenieur-Dienstleister Bilfinger will von früheren Vorstandsmitgliedern Schadenersatz wegen Pflichtverletzungen einfordern. Der Aufsichtsrat habe beschlossen, gegen alle von 2006 bis 2015 amtierenden früheren Vorständen Schadenersatzansprüche geltend zu machen, erklärte das Unternehmen. Nach Informationen ...

