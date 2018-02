Campbell, Kalifornien (ots/PRNewswire) -



Das familiengeführte Traditionsunternehmen setzt auf die PLM-Lösung von Centric Software, um Design und Entwicklung zu optimieren und gleichzeitig das Time-to-Market zu verkürzen



Barbour, die Marke für hochwertige Outdoor- und Lifestyle-Kleidung und Inbegriff für britischen Stil, suchte nach einer Lösung für das Product-Lifecycle-Management (PLM) - und die Wahl fiel auf Centric Software. Centric Software bietet innovative Lösungen für Unternehmen aus den Bereichen Mode, Retail, Schuhe, Outdoor, Luxusartikel und Konsumgütern, mit denen diese Unternehmen die strategischen und operativen Ziele ihrer digitalen Transformation erreichen können.



(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/455901/Centric_Software_Logo.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/643498/Barbour_Centric_Software.jpg )



Die Geschichte von Barbour begann im Jahr 1894 auf dem Marktplatz von South Shields im Nordosten Englands. Dort begann der Firmengründer John Barbour, für Fischer, Seeleute und Hafenarbeiter wetterfeste Kleidung herzustellen, als Schutz vor dem rauen Nordseeklima. Das Familienunternehmen in der mittlerweile fünften Generation produziert heute Kleidung unterschiedlichster Art, die Auswahl reicht von Quilts, wasserdichter und atmungsaktiver Kleidung, Strickwaren, Hemden, Hosen, Schuhen und Accessoires bis hin zu den legendären Wachsjacken für Männer, Frauen und Kinder, die inzwischen Kultstatus haben. Die traditionellen Wachsjacken werden immer noch in der Fabrik von Barbour in South Shields hergestellt, wo jedes Jahr über 120.000 Jacken aus gewachster Baumwolle hergestellt werden.



Neil Thursby, Head of Technology bei Barbour, erklärt: "Wir haben uns mit dem Thema PLM beschäftigt, da wir mit einem älteren PDM-System arbeiteten, dem unser Geschäft inzwischen entwachsen war. Wir brauchten eine innovative Lösung, die die Transparenz und Zusammenarbeit während der Produktentwicklung verbessern und außerdem einen unterbrechungsfreien Remote-Zugriff ermöglichen konnte."



Thursby fährt fort: "Wir stellten fest, dass die Lösungen von Centric intuitiv in der Benutzung und zu hundert Prozent sofort einsatzbereit waren. Dies wird uns dabei unterstützen, unsere Ziele zu erreichen - ohne zeit- und kostenaufwendige Anpassungen. Centric ist als Marktführer bekannt und hat es sich klar zum Ziel gesetzt, die Grenzen des PLM immer wieder neu auszuloten. Was wir brauchten, war eine innovative, flexible und benutzerfreundliche Lösung. Und daher war Centric 8 PLM ganz klar unsere erste Wahl."



"Die meisten unserer PLM-Nutzer kommen aus den Bereichen Design, Produktentwicklung, Bekleidungstechnik und Sourcing", so Thursby. "Wir sind überzeugt, dass wir bedeutende Verbesserungen bei Transparenz, Produktivität und Time-to-Market feststellen werden, sobald wir anfangen, das System gemeinsam mit dem Centric-Team einzuführen. Wir freuen uns darauf, eine einzige, zuverlässige Datenquelle zu haben, eine "Single Version of the Truth", mit der alle im Unternehmen arbeiten können."



"Wir heißen Barbour, eine der renommiertesten Traditionsmarken Großbritanniens, ganz herzlich willkommen", erklärt Chris Groves, President und CEO von Centric Software. "Wir sind stolz darauf, dass Barbour sich für Centric PLM entschieden hat, und freuen uns darauf, das Unternehmen auf seinem Weg in die Zukunft zu unterstützen."



Barbour (http://www.barbour.com)



Barbour wurde von John Barbour gegründet und produzierte ursprünglich wetterfeste Kleidung für Fischer, Matrosen und Seeleute, als Schutz vor dem rauen englischen Klima. Heute bietet das Unternehmen eine unglaubliche Auswahl an Kleidung und Schuhen für Frauen, Männer und Kinder. Hemden, Strickwaren, Hosen und Accessoires sind ebenso gefragt wie die legendäre Outdoor-Kleidung von Barbour. Zu den Kollektionen von Barbour, das für immer ein Synonym für das britische Landleben sein wird, gehört heute nicht nur die praktische Outdoor-Bekleidung, sondern auch Mode im urbanen Stil. Das Angebot umfasst Kleidung und Accessoires für alle Altersgruppen und Lifestyles, die Auswahl reicht von sportlicher Funktionskleidung hin zu Mode im Heritage-Stil - stets inspiriert von den Archiven von Barbour und neu interpretiert in modernen Silhouetten.



Die Marke ist weltweit erfolgreich und wird in über 40 Ländern auf der ganzen Welt verkauft, darunter Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich, USA und Japan. Barbour ist Hoflieferant der britischen Queen, des Duke of Edinburgh und des Prince of Wales.



Centric Software (http://www.centricsoftware.com)



Ausgehend von der Hauptgeschäftsstelle im Silicon Valley und den Zweigstellen in den Trendmetropolen rund um den Globus bietet Centric Software den angesehensten Namen aus den Bereichen Mode, Retail, Schuhe, Luxus- und Outdoor-Artikel sowie Konsumgüter eine Plattform für digitale Transformation. Centric Visual Innovation Platform (VIP) ist eine visuelle, vollständig digitale Sammlung von Boards für Touchgeräte wie iPad, iPhone und großformatige Monitore mit Touchscreen. Centric VIP ändert die Art, wie Entscheidungen getroffen werden und sorgt für eine Automatisierung der Umsetzung. Auf diese Weise kann das Time-to-Market beschleunigt werden und erfolgen, ehe der Trend abflaut. Das Flaggschiff des Unternehmens, die Plattform Centric 8 für das Product-Lifecycle-Management (PLM), bietet professionelle Funktionen für Warendisposition, Produktentwicklung, Sourcing, Unternehmensplanung sowie Qualitäts- und Forderungsmanagement, die speziell auf schnelllebige Verbraucherbranchen zugeschnitten sind. Speziell für kleine Unternehmen eignen sich die um PLM erweiterten Centric-SMB-Pakete, einschließlich innovativer Technologien und wichtiger Erkenntnisse aus der Branche.



Centric Software hat bereits verschiedene Branchenauszeichnungen erhalten, darunter den Frost & Sullivan Global Product Differentiation Excellence Award in Retail, Fashion and Apparel PLM im Jahr 2016 und der Frost & Sullivan Global Retail, Fashion and Apparel PLM Product Differentiation Excellence Award im Jahr 2012. Red Herring hat Centric 2013, 2015 und 2016 in seine Liste der Global-Top-100 aufgenommen.



Centric ist eine eingetragene Handelsmarke von Centric Software. Alle anderen Marken und Produktbezeichnungen sind Handelsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer.



Copyright 2018, Centric Software Inc. Alle Rechte vorbehalten.



OTS: Centric Software newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122902 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122902.rss2



Pressekontakt: Jennifer Forsythe jforsythe@centricsoftware.com Europa: Kristen Salaun Batby ksalaun-batby@centricsoftware.com Asien: Lily Dong lily.dong@centricsoftware.com +33 (0)6 87 88 23 22 Barbour Sue Newton sue.newton@barbour.com