Wien - Inflation und Zinserhöhungen als Gift für Wachstumstitel? Keineswegs, findet Alexander Farman-Farmaian, Vice Chairman und Portfolio Manager der 23 Milliarden Dollar schweren US-Growth-Equity Boutique Edgewood Management LLC, so die Experten von "e-fundresearch.com".Inflationserwartungen und die Angst vor zu vielen und zu schnellen Zinsanstiegen hätten die Märkte in den vergangenen Wochen in Atem gehalten und nach einem beinahe einschläfernd wenig volatilen Aktienjahr 2017 wachgerüttelt. Immer werde am Markt behauptet, dass gerade - auf Finanzierung angewiesene - Wachstumsunternehmen in einem Regime steigender Zinsen überdurchschnittlich zu leiden hätten. Laut Alexander Farman-Farmaian, Fondsmanager des Edgewood L Select - US Select Growth (ISIN LU0073868852/ WKN A0F4YY, A USD ACC; ISIN LU0304955437/ WKN A0MWMX, A EUR ACC), ein Argument mit bedingter Gültigkeit: "Hier muss genau differenziert werden. Einem Großteil unserer Holdings gelingt es ausgezeichnet, sich zinsunabhängig über etablierte Cash Flows finanzieren zu können." Free Cash Flow nehme im Rahmen der Edgewood-Aktienanalysen einen hohen Stellenwert ein: Mit Ausnahme von Netflix würden alle derzeitigen Fondsholdings über einen positiven Free Cash Flow verfügen.

