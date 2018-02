Finanzkrimi in Lettland >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Mittags Mashup: Daimler, BMW, adidas,... Finanzkrimi in Lettland: Rimsevics schließt Rücktritt aus Lettlands Zentralbankchef Ilmars Rimsevics geht in der Korruptionsaffäre in die Offensive. Der oberste Währungshüter des baltischen Eurolands hat am Dienstag die gegen ihn erhobenen Korruptionsvorwürfe zurückgewiesen und will trotz Rücktrittsforderungen im Amt bleiben.

