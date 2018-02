Eurozone: Verbrauchervertrauen fällt überraschend stark

LUXEMBURG - Das Verbrauchervertrauen in der Eurozone hat sich im Februar überraschend stark eingetrübt. Der entsprechende Indikator sei im Vergleich zum Vormonat um 1,3 Punkte auf 0,1 Punkte gefallen, teilte die EU-Kommission am Dienstag in Luxemburg mit. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem leichten Rückgang auf 1,0 Punkte gerechnet. Der Indikator befindet sich weiter auf einem hohen Niveau.

Widerstand gegen Nord Stream 2 bei Union, Grünen und FDP

BRÜSSEL - Führende Abgeordnete von CDU, CSU, Grünen und FDP machen gemeinsam Front gegen die umstrittene Ostseepipeline Nord Stream 2. Die geplante Gasleitung von Russland nach Deutschland spalte Europa, heißt es in einem Beitrag für die "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" vom Dienstag. Darüber stehen die Namen der Europapolitiker Manfred Weber (CSU), Reinhard Bütikofer (Grüne) und Nadja Hirsch (FDP) sowie der Bundestagsabgeordneten Norbert Röttgen (CDU), Oliver Krischer (Grüne) und Michael Link (FDP).

Bundesbankvorstand Dombret verzichtet auf zweite Amtszeit

FRANKFURT - Bundesbank-Vorstandsmitglied Andreas Dombret strebt keine zweite Amtszeit an. "Die Bundesbank bedauert und respektiert die Entscheidung", sagte eine Bundesbanksprecherin am Dienstag in Frankfurt der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. Zuvor hatte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" unter Berufung auf Regierungskreise in Berlin vorab berichtet, dass Dombret nicht mehr für eine zweite Amtszeit zur Verfügung steht. In den vergangenen Wochen hatte es Berichte über ein Interesse des früheren Investmentbankers an einer zweiten Amtszeit als Bundesbankvorstand gegeben.

ROUNDUP 2: EU droht USA mit Strafzöllen auf Whiskey und Motorräder

BRÜSSEL - Die EU droht mit Strafzöllen auf Bourbon-Whiskey und Harley-Davidson-Motorräder, sollten die Vereinigten Staaten zulasten europäischer Unternehmen ihren eigenen Stahlmarkt abschotten. "Wir sind bereit, schnell und angemessen zu handeln, wenn unsere Exporte von US-Handelsbeschränkungen beeinträchtigt werden", kündigte der Sprecher von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Dienstag an. Die EU sei der Ansicht, dass der Welthandel frei und fair sein sollte.

EU-Finanzminister nominieren de Guindos offiziell für EZB-Vizeposten

BRÜSSEL - Die EU-Finanzminister haben sich offiziell für den Spanier Luis de Guindos als künftigen Vizepräsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB) ausgesprochen. "Die Empfehlung wird an den Europäischen Rat gegeben, der darüber nach Konsultationen mit dem Europaparlament und der EZB entscheiden wird", sagte Bulgariens Finanzminister Vladislav Goranov nach einem Treffen mit seinen EU-Amtskollegen am Dienstag in Brüssel. Bulgarien hat derzeit den Vorsitz unter den EU-Staaten inne.

ROUNDUP: Börseneinbruch dämpft ZEW-Konjunkturbarometer - Aufschwung geht weiter

MANNHEIM - Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten sind im Februar gesunken. Der Indikator des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) fiel um 2,6 Punkte auf 17,8 Zähler, wie das ZEW am Dienstag in Mannheim mitteilte. Bankvolkswirte hatten einen stärkeren Rückgang auf 16,0 Punkte erwartet.

Deutschland: Erzeugerpreise steigen stärker als erwartet

WIESBADEN - Der Preisanstieg auf Verbraucherebene in Deutschland ist zum Jahresauftakt stärker als erwartet ausgefallen. Im Januar seien die Erzeugerpreise im Jahresvergleich um 2,1 Prozent gestiegen, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Im Dezember hatte die jährliche Steigerungsrate noch bei 2,3 Prozent gelegen und im November bei 2,5 Prozent.

Türkische Blockade vor Zypern verlängert

NIKOSIA/ATHEN - Keine Entspannung im Streit zwischen Zypern und der Türkei um geplante Erdgasforschungen im Südosten der Mittelmeerinsel: Ankara hat am Dienstag die Dauer umfangreicher türkischer Marinemanöver in der Region um weitere 16 Tage verlängert. Die teilte die Türkei in einer Nachricht an Seefahrer (NAVTEX) mit. Die Manöver sollten ursprünglich am 22. Februar enden. Sie sollen nun bis zum 10. März andauern.

Lettlands Zentralbankchef bestreitet Vorwürfe - kein Rücktritt

RIGA - Lettlands Zentralbankchef Ilmars Rimsevics hat die gegen ihn erhobenen Korruptionsvorwürfe zurückgewiesen und will trotz Rücktrittsforderungen im Amt bleiben. "Ich habe beschlossen, dass ich nicht zurücktrete, weil ich unschuldig bin", sagte Rimsevics am Dienstag auf einer von ihm einberufenen Pressekonferenz in Riga. "Ich habe von niemandem Bestechungsgelder verlangt oder erhalten".

EU-Finanzminister nehmen US-Steuerreform in den Blick

BRÜSSEL - Die EU-Finanzminister sind wegen der Steuerreform von US-Präsident Donald Trump in Alarmbereitschaft. "Wir werden alles tun, um unfairen Wettbewerb zu vermeiden", sagte Bundesfinanzminister Peter Altmaier (CDU) beim Treffen mit seinen EU-Amtskollegen am Dienstag in Brüssel. "Wir möchten vermeiden, dass Unternehmen ihren Sitz verlagern aus Europa [...], wir möchten vermeiden, dass Investitionsströme umgelenkt werden." Vielmehr müsse auf den Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) bestanden werden.

