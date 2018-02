Studenten der Top-Universitäten Deutschlands kennen die quälende Jobsuche nach dem Studium nicht. Stattdessen umwerben Unternehmen sie schon, bevor sie ihren Abschluss haben. Aber das gefällt nicht allen.

Der eine heißt "Ford", einer "Aachen Münchener" und noch einer ist nach der Sparkasse benannt: Wer genau hinsieht, entdeckt an diversen Sälen an der RWTH Aachen Logos von Unternehmen. Der Schriftzug "Aachen Münchener" etwa prangt groß in goldenen Lettern über dem Eingang eines Saals im Hauptgebäude der Universität. Und Unternehmen lassen sich noch mehr einfallen: Miele-Mitarbeiter veranstalten Bewerbungscoachings, zuhauf stürmen Unternehmen die Firmenkontaktmesse der RWTH "bonding" mit Werbeplakaten und Infoständen. Der Grund für das Spektakel: Die Arbeitgeber wollen künftige Fachkräfte ins Unternehmen holen. Nach Ingenieuren sind sie besonders gierig.

81.080 offene Stellen zählte der Verein Deutscher Ingenieure für das dritte Quartal 2017 - ein Rekordhoch. Der Verein ruft Unternehmen dazu auf, dringend die Ausbildung des Nachwuchses weiter zu fördern. Ein guter Anlaufpunkt für die führenden Industrieunternehmen sind die Top-Universitäten Deutschlands. Hier suchen jedoch nicht die Unternehmen ihren Nachwuchs aus, sondern der Nachwuchs sucht sich seinen Arbeitgeber aus.

Um als Unternehmen im Rennen um Fachkräfte nicht unterzugehen, lohnt es sich, früh an den Universitäten präsent zu sein: Werbeaktionen, Unternehmens-Präsentationen oder kostenloser Kaffee in Kombination mit einem Personaler-Gespräch. Die deutsche Wirtschaft lässt sich einiges einfallen. Mit etwas Glück binden sie so Studenten früh ans Unternehmen. Doch die Aktionen sind nicht überall gleich gerne gesehen.

Die bei Unternehmen beliebtesten Wirtschaftsingenieure und Elektrotechniker kommen von der RWTH Aachen. Das hat das Uni-Ranking der WirtschaftsWoche ergeben. Wer diese Fächer dort studiert hat, dem stehen auf dem Arbeitsmarkt alle Türen offen. Doch ...

