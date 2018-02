Frankfurt (ots) -



Sarg, Blumenschmuck, Trauerfeier - eine Bestattung kann Hinterbliebene nicht nur emotional, sondern auch finanziell enorm belasten. Denn eine einfache Standard-Bestattung kostet durchschnittlich schon 6.000 Euro! Die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG) klärt darüber auf, wer die Kosten tragen muss und mit welchen Ausgaben Angehörige rechnen sollten.



Tabuthema Tod



Leider menschlich: Die meisten sprechen nur ungern über den eigenen Tod, geschweige denn über Bestattungsdetails. Dadurch fällt es trauernden Hinterbliebenen oft noch schwerer, alles bestmöglich zu organisieren. Nicht nur, dass diese Aufgabe für die meisten völlig neu ist, oft kennen sie nicht einmal die Wünsche und Vorstellungen des Verstorbenen. Dazu kommt der Zeitdruck: Laut Bestattungsgesetz muss der Leichnam innerhalb von acht Tagen beerdigt werden.



Wie kann ich meine Vorstellungen festhalten?



Angesichts der kurzen Zeit, der anfallenden Kosten und der seelischen Verfassung der Familienmitglieder können die Wünsche des Toten oftmals nicht ausreichend berücksichtigt werden. Eine zu Lebzeiten selbst verfasste Bestattungsverfügung kann diese Situation erleichtern: Hier kann zum Beispiel erklärt werden, wer sich möglichst um die Bestattung kümmern, an welchem Ort die Beisetzung stattfinden oder wie die Grabgestaltung aussehen sollte. Die aufgewühlten Hinterbliebenen müssen dann nicht auch noch kurzfristig Entscheidungen treffen.



Wer organisiert und bezahlt die Bestattung?



Gesetzlich vorgesehen ist, dass sich die Angehörigen des Verstorbenen um die Bestattung kümmern müssen. Gleichzeitig ist verankert, dass das Vermögen des Verstorbenen für die Bestattungskosten eingesetzt wird. "Dementsprechend müssen die Erben diese bezahlen, auch wenn sie mit dem Toten jahrelang keinen Kontakt mehr hatten. Haben Angehörige nicht geerbt, organisieren aber die Beisetzung, können sie die Kosten vom rechtmäßigen Erben zurückverlangen", erklären die Vermögensberater der DVAG. "Sind die Angehörigen nicht zahlungsfähig, erstattet das zuständige Sozialamt die Ausgaben." Allerdings sind die Leistungen dieser sogenannten Sozialbestattung auf das Nötigste begrenzt. Das gilt auch, wenn der Tote keine nähere Verwandtschaft mehr hatte. Dann muss sich zusätzlich das Ordnungsamt um die Organisation der Beisetzung kümmern.



Was kostet die Bestattung?



Eine Bestattung kostet laut Verbraucherinitiative Aeternitas e.V. durchschnittlich 6.000 Euro - eine Menge Geld, insbesondere wenn der Tod plötzlich eingetreten ist und die Kosten überraschend anfallen. "Wer seinen Liebsten eine solche Belastung ersparen möchte, aber auch nicht jahrelang eine entsprechende Summe dafür zur Seite legen kann oder will, sollte eine Sterbegeldversicherung abschließen", raten die Experten der Deutschen Vermögensberatung. Hierbei zahlt derjenige, der vorsorgt, in der Regel einen monatlichen Beitrag für einen festgelegten Zeitraum. Im Todesfall erhalten seine Angehörigen dann die vorher vereinbarte Summe. Menschen ohne Familie stellen so außerdem sicher, dass sie würdevoll und nach ihren Vorstellungen bestattet werden und können sich schon zu Lebzeiten einen Bestatter aussuchen.



Die Kosten für unterschiedliche Bestattungsarten wie Urnen- oder Erdgrab variieren stark. Zudem gibt es erhebliche Qualitäts- und dementsprechende Preisunterschiede bei Bestattungsleistungen. Angefangen mit dem Blumenschmuck über die Ausstattung des Sargs bis hin zur Art des Grabsteins. Zudem fallen viele Kosten an, mit denen man im ersten Moment gar nicht rechnet: beispielsweise Porto für Trauerbriefe, Traueranzeigen, die Aufbewahrung des Leichnams in einer Kühlzelle, das Totenkleid oder Friedhofs- und Verwaltungskosten.



Welche Kosten fallen an - ein kleiner Überblick



Durchschnittliche Bestattungskosten im Jahr 2017 (Angaben in Euro):



Urkunden Gebühren Leichenschau / Totenschein 80 Sterbeurkunde (Original Ausführung) 12 Kremationsleichenschau 60



Friedhofsgebühren Kühlzellen / Aufbahrungsraum (3 Tage) 300 Beisetzungsgebühr 900 Einäscherung samt Aschekapsel 290 Trauerhallennutzung 350 Grabträger (Urne 2, Sarg 4) 200 Grabnutzungsgebühr 2.000 Erdreihengrab / Urnenreihengrab 1.900 / 1.100 Erdwahlgrab / Urnenwahlgrab 2.400 / 1.650 Erdgrab anonym / Urnengrab anonym 1.800 / 900



Steinmetz Grabmal / Grabstein 3.000 Grabeinfassung 1.600 Aufstellen / Versetzen 600 Transportkosten 50



Florist Trauerkranz 220 Sargschmuck / Blumenbukett 200



Friedhofsgebühren



Sarg: Kiefer massiv / Edelholz massiv 2.200 / 3.500 Urne: einfach / Edelmetall oder Design 100 / 700 Kissen, Decken, Polster 150 Totenbekleidung 100 Hygienische Versorgung des Verstorbenen 150 Ankleiden und Einbetten 120 Überführung, innerorts 200 Preis je Kilometer 60 Aufbahrung, Trauerhallengestaltung 320 30 Trauerbriefe ohne Porto 100 Formalitäten & Verwaltungskosten 200 Grabkreuz 100



Friedhofsgärtner Provisorische Grabanlage nach Beisetzung 350 Erste dauerhafte Grabgestaltung 650 Grabpflege pro Jahr 400



Leistungen Dritter Kirche / Trauerredner 260 Todesanzeige, zweispaltig 450 Musikalische Gestaltung, z.B. Orgelspiel 275 Musik von CD 45 Trauerkaffee - Bewirtung 30 Personen 800



