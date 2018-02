Solingen (ots) - Das Patent EP 1 695 800 B1 zu dem Mach3®-Rasursystem aus den 90er-Jahren ist abgelaufen. Edgewell Personal Care hat kompatible Klingen* entwickelt, die auf den Mach3®-Handgriff passen und bietet diese als Eigenmarke zahlreicher Handelspartner an. Die Klingen, die auch in Deutschland erhältlich sind, überzeugen mit hoher Qualität bei günstigem Preis.



Bereits im letzten Jahr hatte Edgewell Personal Care die heiß umkämpfte Sparte der Rasursysteme in Aufruhr versetzt: Im Frühjahr 2017 brachte das Unternehmen Mach3®-kompatible Ersatzklingen als Eigenmarkenprodukte verschiedener Händler auf den Markt und bot Verbrauchern damit erstmals eine qualitativ hochwertige Klingen-Alternative zum günstigeren Preis. Aufgrund einer einstweiligen Verfügung, die auf einem Patent des Mach3®-Systems aus dem Jahr 1998 basierte, wurden die Klingen zuletzt nur noch in Drogeriemärkten angeboten. Zum 18. Februar lief dieses Patent ab.



"Wir möchten den Verbrauchern die absolut zeitgemäße Freiheit bieten, hohe Qualität zu günstigen Preisen wählen zu können", erklärt Max Chambers, Commercial Director North East Europe bei Edgewell. "Wir sollten uns als Branche nicht auf Patenten ausruhen. Wir bei Edgewell sind überzeugt, dass ein echter Preiswettbewerb und attraktive Alternativen den Verbrauchern zu Gute kommen - ganz direkt durch Kostenersparnis und langfristig, indem die Hersteller neue Entwicklungen vorantreiben."



* Dieses Produkt ist in keiner Weise mit der The Gillette Company LLC verbunden, die Eigentümerin der Marke Mach3® ist.



Über Edgewell



Edgewell ist ein führender Anbieter von Konsumgütern mit einem attraktiven, breit gefächerten Portfolio namhafter Marken wie Schick® und Wilkinson Sword® Rasiersysteme für Männer und Frauen sowie Einwegrasierer. Weiterhin umfasst das Portfolio Marken wie Edge® und Skintimate® Rasurvorbereitung; Playtex® und Stayfree® Damenhygieneprodukte; Banana Boat®, Hawaiian Tropic® und Bulldog® Sonnen- und Hautpflegeprodukte; Playtex® Produkte für Säuglinge und, Diaper Genie®; sowie Wet Ones® Feuchttücher. Das Unternehmen verfügt über eine breite globale Präsenz und ist in mehr als 50 Märkten, darunter den USA, Kanada, Mexiko, Deutschland, Japan und Australien mit rund 6.000 Mitarbeitern weltweit tätig.



Pressekontakt:



Kontakt Chris Gough Vice President, Investor Relations Edgewell Personal Care Tel.: (203) 944-5706 Mobil: (203) 447-9628 Chris.Gough@edgewell.com