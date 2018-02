Der ehemalige Generalinspekteur der Bundeswehr, Harald Kujat, übt deutliche Kritik am Verteidigungsministerium. Die Bundeswehr habe unzählige Probleme und es helfe nicht, in einzelnen Bereichen Verbesserungen vorzunehmen, sagte er am Dienstag dem Deutschlandfunk.

Es brauche eine Kurskorrektur - die Defizite hätten sich über Jahre entwickelt und die Verantwortung dafür liege bei der Politik. Man habe es versäumt, Reformen auf die verfassungsmäßigen Kernaufgaben auszurichten, für eine Bundeswehr, "die wir eigentlich brauchen". Der ehemalige Bundeswehrgeneral kritisiert dabei auch die aktuelle Verteidigungsministerin von der Leyen, die "völlig falsche Akzente" gesetzt habe. Die Bundeswehr brauche vor allem Geld für Ausrüstung, aber die entsprechenden Ankündigungen im Koalitionsvertrag seien gar nicht finanzierbar.

Die Bundeswehr werde "ganz gezielt von der Politik vernachlässigt", sagte der General im Ruhestand.