Für 77 Euro im Monat können sich Hausbesitzer von Yello eine Photovoltaik-Anlage aufs Dach schrauben lassen. Für die EnBW-Tochter ist es der Einstieg in den Photovoltaik-Markt - das Unternehmen hat sich dafür den erfahrenen Partner DZ-4 mit ins Boot geholt.Der Stromanbieter Yello steigt mit der Yello Solar GmbH in den deutschen Photovoltaik-Markt ein. Mit dem neuen Pachtmodell "Yello Solar" können Hausbesitzer ab 77 Euro monatlich selbst Strom erzeugen, teilte die EnBW-Tochter am Dienstag mit. "Der Kunde wird mit 'Yello Solar" weitgehend unabhängig von Strompreisen und gestaltet die Energiewende ...

