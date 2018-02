FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum späten Nachmittag um 0,04 Prozent auf 158,35 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 0,72 Prozent.

Die am Vormittag veröffentlichten Konjunkturdaten bewegten den Markt kaum. Die vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erhobenen Konjunkturerwartungen für Deutschland hatten sich im Februar zwar eingetrübt. Der Rückgang war jedoch schwächer als erwartet.

Jennifer McKeown, Chefvolkswirtin für Europa des britischen Analysehauses Capital Economics, begründete den Stimmungsdämpfer mit den jüngsten Turbulenzen an den Aktienmärkten. Anfang Februar war es wegen der Sorge vor schnell steigenden Zinsen an führenden Börsen zu teilweise panikartigen Kursverlusten gekommen.

In den meisten Ländern der Eurozone stiegen die Renditen. Besonders stark war der Anstieg in Griechenland. In den USA standen am Nachmittag keine marktbewegenden Konjunkturdaten auf dem Kalender./jsl/tos/he

ISIN DE0009652644

AXC0228 2018-02-20/17:45