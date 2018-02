Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Dienstagshandel mit einem klaren Plus beendet. Der Leitindex SMI hatte gehalten begonnen und war am Mittag zeitweise gar unter die Marke von 8'900 Punkten gerutscht, erholte sich dann aber am Nachmittag mit dem Handelsstart an der Wall Street merklich. Mit der Schlussauktion sprang der SMI gleichzeitig auf das Tageshoch. Insbesondere Zykliker und Finanzwerte waren gefragt. Das "Angstbarometer" VSMI sank um 2,5% auf allerdings immer noch hohe 16 Punkte.

Nach der US-Handelspause am Montag wurde dort die Schwäche aus Europa und Japan nicht nachvollzogen, was die Kurse diesseits des Atlantik stützte. Der jüngste Verlauf zeige, dass es den Börsen in Europa an Eigenständigkeit fehle, meint ein Händler. Die Zinssorgen am Markt würden weiter bestehen. Niemand wolle derzeit jedenfalls auf fallende Zinsen am kurzen Ende setzen, so der Händler. Der Blick der Marktteilnehmer richte sich bereits auf das Fed-Sitzungsprotokoll am Mittwochabend, von dem Indikationen für den weiteren Zins-Kurs erwartet werden.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,82% höher auf 8'981,39 Punkten (Tief 8'898). Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), der die grossen Werte weniger stark gewichtet, ...

