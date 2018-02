Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Dienstag von den Vortagesverlusten erholt. Bei einem recht lustlosen Geschäft stieg der DAX um 0,8 Prozent auf 12.488. Laut Händlern befindet sich der Index derzeit weiter im Niemandsland. Nach oben müsste zunächst die 200-Tagelinie bei 12.744 nachhaltig genommen werden. Der am Vormittag veröffentlichte ZEW-Index spielte keine nachhaltige Rolle. Der Index der Konjunkturerwartungen ist im Februar auf 17,8 von 20,4 gesunken, blieb damit aber über den Erwartungen. Auch der Index zur Beurteilung der Konjunkturlage gab im Februar nach.

Die Autobauer im DAX standen gegen den allgemeinen Trend unter Abgabedruck. Im Handel hieß es dazu, dass die Anleger vor dem mit großer Spannung erwarteten Urteil des Bundesverwaltungsgerichts über Dieselfahrverbote in Düsseldorf und Stuttgart am Donnerstag in Deckung gehen. Bewerten die Richter den Schutz der Bürger vor giftigen Stickoxiden höher als die individuelle Fahrfreiheit, könnte es in beiden Städten zu einem Bann kommen. Auf jeden Fall wird das Urteil über den Einzelfall hinaus breit ausstrahlen und könnte dem ramponierten Dieselmotor in Deutschland einen schweren Schlag versetzen.

Fahrverbot für Dieselfahrzeuge würde Milliarden kosten

Evercore befürchtet, ein negatives Urteil könnte dem Öffnen der Büchse der Pandora für die Autobranche gleichkommen. In einem solchen Fall müsste die Autoindustrie Milliarden in eine alte Flotte und eine alte Technologie investieren, und dies zu einem Zeitpunkt, wo die Autobauer eigentlich Milliarden in neue Antriebstechnologien investieren sollten, um in dem neuen Digitalzeitalter relevant zu bleiben. Evercore schätzt die Kosten für die Diesel-Nachbehandlung auf zwischen 7,6 bis 14,5 Milliarden Euro. VW verloren 0,6 Prozent, Daimler 0,5 Prozent und BMW 0,6 Prozent.

Des einen Freud, des anderen Leid. Während die Autowerte im DAX nachgaben, markierten Baumot ein neues Jahreshoch. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Hardware-Nachrüstungen für Dieselfahrzeuge und könnte einer der großen Gewinner eines Fahrverbots sein. Baumot stiegen um 12 Prozent auf 1,96 Euro. Seit Jahresbeginn hat der Titel mehr als 40 Prozent an Wert gewonnen.

Covestro blickt auf herausragendes Jahr zurück

Covestro legten um 3,3 Prozent zu. Der Werkstoffhersteller blickt dank hoher Nachfrage auf ein herausragendes Gesamtjahr 2017 zurück. Angetrieben durch signifikant höhere Margen hat Covestro den Umsatz um 18,8 Prozent auf 14,1 Milliarden Euro gesteigert. Gleichzeitig verbesserte sich das operative Ergebnis deutlich stärker um 70,6 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro und traf damit die Erwartung der Beobachter. Allerdings fiel die Erhöhung der Dividende nicht ganz so hoch aus wie von Analysten im Konsens geschätzt.

Die DZ Bank sah Licht und Schatten im Zahlenausweis von Heidelbergcement zum vierten Quartal. Die wichtigste Kennzahl, das operative EBITDA, habe 3 Prozent oberhalb der Konsensschätzung gelegen, während die Umsatzentwicklung etwas schwächer als erwartet gewesen sei. Heidelbergcement gewannen 0,3 Prozent. Deutsche Börse verloren mit Gewinnmitnahmen 0,6 Prozent. Die Eschborner legen nach Börsenschluss ihre Zahlen für 2017 vor.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 89,5 (Vortag: 68,7) Millionen Aktien im Wert von rund 3,61 (Vortag: 2,66) Milliarden Euro. Es gab 25 Kursgewinner und fünf -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.487,90 +0,83% -3,33% DAX-Future 12.480,50 +0,86% -2,89% XDAX 12.486,32 +0,72% -2,92% MDAX 26.299,37 +0,94% +0,38% TecDAX 2.591,63 +1,10% +2,47% SDAX 12.166,97 +0,63% +2,36% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,29 0 ===

