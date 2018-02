Mainz (ots) -



Samstag, 24. und Sonntag, 25. Februar 2018 Erstausstrahlung



Mit der Präzision eines Schweizer Uhrwerks schreibt Martin Suter so gut wie jedes Jahr einen neuen Roman. Das Schreiben, so sagt er über sich selbst, sei eben das Beste, was er könne. Zu seinem 70. Geburtstag im Februar zeigt 3sat ein Porträt des Bestsellerautors in Erstausstrahlung und drei Literaturverfilmungen.



Bevor Martin Suter Schriftsteller wurde, war er ein erfolgreicher Werbetexter, außerdem schrieb er Drehbücher, Theaterstücke und die legendäre Wirtschaftskolumne "Business Class". Für die Dokumentation "Martin Suter - Geschichten mit Geheimnis" am Samstag, 24. Februar 2018, 21.45 Uhr, in 3sat hat Kulturreporter Claudio Armbruster den Schweizer Bestsellerautor in Zürich, Marrakesch, Heiligendamm und Essen begleitet.



Bereits um 20.15 Uhr ist die deutsch-schweizerische Verfilmung des Bestsellers "Der letzte Weynfeldt" von Martin Suter aus dem Jahr 2010 zu sehen, in der Stefan Kurt und Marie Bäumer die Hauptrollen spielen. Als Kunstmäzen Adrian Weynfeldt in einer Bar auf die lebensmüde Hochstaplerin Lorena trifft, gerät sein Leben mächtig aus den Fugen. Kurzweilig setzt der Schweizer Regisseur Alain Gsponer den Plot um Schein, Sein, Betrug und falsche Freunde um.



Um 22.15 Uhr folgt "Der Teufel von Mailand" nach Suters 2006 erschienenem Roman. Nachdem ihr Mann versucht hat, sie umzubringen, will Sonia (Regula Grauwiller) in den Schweizer Bergen neu anfangen. Sie nimmt eine Stelle als Physiotherapeutin in einem Wellnesshotel an. Doch hier geschehen merkwürdige Dinge. Schließlich begreift Sonia, dass sie Teil eines makabren Spiels geworden ist.



Am Sonntag, 25. Februar 2018, 15.00 Uhr, zeigt 3sat die nach einem Drehbuch von Martin Suter entstandene Schweizer Filmkomödie "Giulias Verschwinden" über das Älterwerden. Giulia (Corinna Harfouch) ist auf dem Weg in ein Restaurant, um ihren 50. Geburtstag zu feiern. Doch das Schicksal hat an diesem Abend etwas anderes mit ihr vor: Plötzlich scheint sie unsichtbar zu sein. Zwar steht in Christoph Schaubs geistreicher Komödie die Generation 50plus im Mittelpunkt, doch geht es in dem Film generationenübergreifend um Leben und Alter. Beim Internationalen Filmfestival von Locarno wurde "Giulias Verschwinden" mit dem Publikumspreis ausgezeichnet.



