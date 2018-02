Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Dienstagshandel mit einem klaren Plus beendet. Der Leitindex SMI hatte gehalten begonnen und war am Mittag zeitweise gar unter die Marke von 8'900 Punkten gerutscht, erholte sich dann aber am Nachmittag mit dem Handelsstart an der Wall Street merklich. Mit der Schlussauktion ...

