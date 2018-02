Terminaviso



Amstetten (ots) - Donnerstag, 22.02., 18:00 h Einlass, Beginn um 19:00 h - Krönungsfest des Obstbauverbandes Mostviertel, Vorstellung des WM Baron Cider, Krönung der NÖ Mostkönigin und ihrer Stellvertreterin durch Landeshauptfrau-Stv. Stephan Pernkopf i.V. M-L, Übergabe des Autos; Showprogramm mit Alex Kristan und Haagston Brass



Freitag, 23.02., zwischen 18:30 - 20:00 h Siegerehrung Weitenbewerbe alle Klassen in Winklarn



Samstag, 24.02., zwischen 17:00 - 18.30 h Siegerehrung Mannschaftsspiel und Zielwettbewerb alle Klassen in Amstetten, ab 19.30 h Abschlussfeier der Junioren & Jugend; im Anschluss Ö3-Disco mit DJ Michael Oberhauser auf der Winter Wiese



Montag, 26.02., 18:30 h - Offizielle Eröffnung der 12. Eisstock Weltmeisterschaft für Damen u. Herren, Empfang der 25 teilnehmenden Nationen durch LAbg. Bgm. Michaela Hinterholzer und Moderator Max Mayerhofer; Festreden von Alfred Weichinger sen. - Präs. NÖ Eisstockverband, Ing. Wolfgang Binder - Präs. Bund Österr. Eis- und Stocksportler, Ursula Puchebner - Bürgermeisterin von Amstetten, Gernot Lechner - Bürgermeister von Winklarn, Heinz Christian Strache - Sportminister und Vizekanzler, Landesrätin Petra Bohuslav i.V. M-L, Manfred Schäfer - Präs. International Federation Icestocksport; Showeinlagen: WM Hymne von Michael Strauss, Anika Plattler



Freitag, 02.03., 17:00 h Siegerehrung Zielwettbewerb Damen Amstetten durch Landesrätin Petra Bohuslav i.V. M-L; 19:00 h Siegerehrung Weitenwettbewerb Einzel Winklarn durch Landesrätin Petra Bohuslav i.V. M-L



Samstag, 03.03., zwischen 17.00 - 18.30 h Siegerehrung Mannschaftsspiel Damen und Herren durch LAbg. Bgm. Michaela Hinterholzer i.V. M-L, ab 19.30 h WM Abschlussfeier, Festreden von Alfred Weichinger sen. - Präs. NÖ Eisstockverband und Manfred Schäfer - Präs. IFI; im Anschluss Die Powerkryner



Bis auf das Krönungsfest jeweils freier Eintritt!



Festzelt Winter Wiese - Eingang bei der Eishalle Amstetten



Krönungsfest Kür der NÖ Mostkönigin. Einlass 18 h, Beginn 19 h. Im Rahmenprogramm Parodist Alex Kristan und musikalische Begleitung durch Haagston Brass. Datum: 22.2.2018, 19:00 - 21:00 Uhr Ort: Winter-Wiese Amstetten Eingang bei der Eishalle Amstetten Stadionstraße 12, 3300 Amstetten Url: http://www.winter-wiese.at/wordpress/kroenungsfest/



Eröffnung der 12. Eisstock Weltmeisterschaft Empfang und Einzug der 25 teilnehmenden Nationen, Festansprachen, Vorstellung der WM Hymne, Rahmenprogramm: Anika Plattler Datum: 26.2.2018, 18:30 - 20:30 Uhr Ort: Eishalle Amstetten Stadionstraße 12, 3300 Amstetten Url: http://www.icestock2018.at/



Abschlussfeier Siegehrungen, Festreden und Ausklang mit Die Powerkryner live. Datum: 3.3.2018, 19:30 - 23:00 Uhr Ort: Eishalle Amstetten Stadionstraße 12, 3300 Amstetten



