Die Finanzbranche gerät unter Druck, sich stärker für Nachhaltigkeit zu engagieren. Aber Umweltbewusstsein kann nicht bei der Geldanlage anfangen und Versäumnisse der Politik können Investoren nicht wettmachen.

Klimawandel und Luftverschmutzung stehen immer wieder auf der Politik-Agenda ganz oben. Aber viel passiert ist nicht. In Deutschland müssen Autofahrer mit Diesel-Fahrverboten rechnen, weil in Städten EU-Grenzwerte bei der Schadstoffbelastung der Luft überschritten werden. Noch immer dürfen Autobauer Dreckschleudern verkaufen. Der Ausstieg aus dem Atomstrom setzt Deutschland unter Druck, weil zahlreiche Kohlekraftwerke angefahren werden, die als Luftverpester gelten.

Jetzt wollen die EU-Finanzminister ausloten, was Investoren tun können. Mal wieder muss die Finanzbranche offenbar eine weitere Reform fürchten. Sie soll nach den Wünschen der Politik stärker auf grüne und nachhaltige Investments setzen, damit Klimaziele der EU erreicht werden können und möglichst auch noch der Kohlendioxid-Ausstoß verringert wird.

Die von der EU-Kommission eingerichtete High-Level Expert Group on sustainable finance, der 20 Finanzexperten angehören, hat kürzlich einen hundertseitigen Bericht mit manchen Empfehlungen an die EU vorgelegt. Aus Deutschland war unter den 20 Teilnehmern mit Michael Schmidt, Geschäftsführer bei Deka Investment, nur ein Vertreter. Und er hat sich in einem Interview mit der WirtschaftsWoche vor einigen Monaten besorgt darüber geäußert, dass sich Deutschland bei Nachhaltigkeitsthemen sehr zurückhalte. Auch von der künftigen Bunderegierung ist bei diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...