Baden-Baden (ots) - Am Montagabend ging die Versteigerung von Sonja Zietlows Outfits aus "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" erfolgreich zu Ende. Europas größtes Auktionsportal für Kinder in Not, www.unitedcharity.de, erzielte damit die stolze Summe von 3.242 Euro. Diese wird nun ohne Abzug an den von der Moderatorin mitgegründeten Verein Beschützerinstinkte e.V. weitergeleitet. Der höchste Erlös wurde mit der Tunika des Designers Philipp Plein erzielt, die Sonja Zietlow in der ersten Ausgabe des diesjährigen Dschungelcamps trug - sie erzielte 425 Euro.



Beschützerinstinkte e.V. finanziert mit dem Gesamterlös aus insgesamt 22 Oberteilen, Armbanduhren, Gürteln und Schmuckstücken einerseits die Ausbildung von Therapiehunden und andererseits die tiergestützte Therapie von mehreren Kindern, die an schweren Krankheiten oder Behinderungen leiden. Die Zusammenarbeit von Sonja Zietlow und United Charity besteht schon seit 2012, um Beschützerinstinkte e.V. kontinuierlich zu unterstützen: Seither konnten die Moderatorin und das Auktionsportal gemeinsam über 21.000 Euro mit den regelmäßigen Auktionen erzielen.



United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mit Prominenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 7,3 Millionen Euro ersteigert. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinder unterstützen.



