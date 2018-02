Straubing (ots) - wieder attraktiv zu machen, muss von der Leyen auch für eine offene Diskussionskultur sorgen. Es gilt, das Vertrauen der Soldatinnen und Soldaten in die militärische wie politische Führung wieder herzustellen. Da liegt, wie der Wehrbeauftragte beklagt, vieles im Argen. Und das kann man nicht mit noch so viel Geld kaufen.



OTS: Straubinger Tagblatt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122668 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122668.rss2



Pressekontakt: Straubinger Tagblatt Ressortleiter Politik/Wirtschaft Dr. Gerald Schneider Telefon: 09421-940 4449 schneider.g@straubinger-tagblatt.de