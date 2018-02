Straubing (ots) - Viel spricht dafür, dass sich Erdogan verrechnet hat. Dass er schnellere Erfolge seiner Soldaten erwartet hat. Das jedoch lässt ihn nicht innehalten. Auch aus innenpolitischen Gründen und mit Blick auf die nächsten Wahlen, denn er will sich als starker Mann präsentieren, der den Kurden und ausländischen Mächten trotzt. Die Konsequenzen müssen die Menschen in Afrin tragen, aber auch seine eigenen Bürger, die sich vor Vergeltung der Kurden fürchten müssen.



