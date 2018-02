Die Aktionäre des Pharma- und Laborzulieferers Sartorius AG (ISIN: DE0007165631) sollen für das Geschäftsjahr 2017 eine Dividende in Höhe von 0,51 Euro (Vorjahr 0,46 Euro) je Vorzugsaktie und 0,50 Euro (Vorjahr 0,45 Euro) je Stammaktie erhalten. Dies beschloss der Aufsichtsrat der Sartorius AG in seiner Sitzung am Dienstag. Die Dividende für die Vorzugsaktionäre wird somit um knapp 11 Prozent erhöht. ...

