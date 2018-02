Drei Manager, drei Konzepte, drei Portfolios: Die Musterdepots zeigen, wie man den Markt schlagen kann. Handelsblatt-Stratege Ulf Sommer nennt drei Faktoren, auf die es aktuell ankommt.

Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Im weiteren Wochenverlauf dürften die Schwankungen an den Märkten zunehmen. Derzeit dreht sich alles um diese Fragen: Wie gut laufen die Konjunkturen, droht Überhitzung? Was denken die Notenbanker? Werden die Zinsen weiter steigen? Die zur Veröffentlichung anstehenden US-Wirtschaftsdaten wie auch der deutsche Ifo-Geschäftsklimaindex am Donnerstag werden deshalb die Nerven der Anleger strapazieren. An der Wall Street steigt das sogenannte Angstbarometer, das die erwarteten Kursschwankungen misst, bereits wieder. Beruhigen kann allerdings eine Einordnung: Bisher hält sich die Kurskorrektur an den Aktienbörsen in Grenzen, erst vor zwei Jahren verloren die Märkte rund ein Fünftel an Wert, bevor es weiter aufwärts ging - das ist heute fast vergessen.

Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Aufgrund der fehlenden Renditen bei den Sparanlagen gepaart mit der für Deutschland traditionellen Unbeliebtheit der Aktien erlebt man derzeit in der Bundesrepublik einen regelrechten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...