Bei der Post rücken Arbeitsniederlegungen näher: Kommt auch in der vierten Tarifverhandlungsrunde kein Ergebnis zu Tage, droht Verdi mit Warnstreiks.

Im Tarifkonflikt bei der Post droht die Gewerkschaft Verdi mit Warnstreiks. In der vierten Verhandlungsrunde Anfang kommender Woche müsse endlich ein Ergebnis her - "das werden unsere Mitglieder in den nächsten Tagen deutlich machen", sagte die Verdi-Vizechefin Andrea Kocsis am Dienstagabend ...

