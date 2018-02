Berlin/Hamburg (ots) -



Unternehmen weisen hierzulande branchenübergreifend eine gute Kundenorientierung auf. Das belegt eine umfassende Jahresauswertung von 56 Studien, die das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) durchgeführt hat. Bereits zum achten Mal zeichnen das DISQ und der Nachrichtensender n-tv die besten Unternehmen mit dem Deutschen Servicepreis aus. Die Preisverleihung findet am Dienstag in der Berliner Bertelsmann-Repräsentanz statt (Sendehinweis: n-tv Ratgeber - Geld, Mittwoch, 21. Februar 2018, 18:35 Uhr).



"Der Service in Deutschland hat sich auf einem guten Niveau konsolidiert, erzielt jedoch erstmals keine Verbesserung. Und wie schon in den letzten Jahren bestehen weiterhin Unterschiede zwischen den einzelnen Servicebereichen - im direkten Kundenkontakt vor Ort sind die Unternehmen insgesamt stärker aufgestellt als über die Kanäle Telefon, E-Mail und Internet", so Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität.



"Nicht nur das Aufzeigen von Missständen, sondern auch die Berichterstattung über positive Ereignisse zählt zu einem seriösen und verbraucherorientierten Journalismus. Diesem Anspruch wird n-tv nicht zuletzt auch mit dem Deutschen Servicepreis gerecht, der jene Unternehmen auszeichnet, die sich mit vorbildlicher Kundenorientierung profiliert haben", so n-tv-Geschäftsführer Hans Demmel.



Im Rahmen der Studien und Verbraucherbefragungen wurden anhand von rund 26.000 verdeckten Servicetestkontakten und Kundenmeinungen insgesamt 585 Unternehmen untersucht. Neben zehn branchenspezifischen Kategorien werden Sonderpreise in den Bereichen "Fintechs", "Kundenurteil Service" sowie "Online-Chat" vergeben. Zu den Preisträgern zählen auch Vorjahressieger, die ihren hervorragenden Service erneut unter Beweis gestellt haben, etwa 1 & 1, EWE, Interhyp, Knauber, Münchener Verein und Sparkassen Direktversicherung.



Preisträger Deutscher Servicepreis 2018 Kategorie (alphabetisch) Preisträger (alphabetisch) Auto und Verkehr Check24 Mobil in Deutschland Sparkassen Direktversicherung Bauen und Heimwerken Fingerhaus Hellweg Lifta Bildung LAL Sprachreisen Lecturio Praktikawelten Einrichten und Renovieren Höffner Küchen Aktuell Polster Aktuell Energie Knauber Team Energie Verivox Essen und Trinken Edeka Junge Die Bäckerei Vino Finanzen Comdirect Bank Interhyp Münchener Verein Freizeit Alltours.de Peek-Cloppenburg.de Sportnavi.de Gesundheit und Entspannung Alphega Apotheken Fielmann Meridian Spa Telekommunikation 1&1 Avira Samsung Sonderpreis: Fintechs Barzahlen Friendsurance Vaamo Sonderpreis: Kundenurteil Service Lotto.de Pneumobil SBK Siemens-Betriebskrankenkasse Sonderpreis: Online-Chat EWE H&M Online-Shop Huawei



