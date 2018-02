Seit Mai 2016 legen die Amerikaner Schutzzölle auf Südkoreanische Produkte. Nun wollen die Asiaten bei der Welthandelsorganisation dagegen vorgehen.

Südkorea ist in einem Handelsstreit mit den USA vor die Welthandelsorganisation gezogen. Die Regierung in Seoul legte bei der WTO eine umfassende Beschwerde ein, wie aus am Dienstag veröffentlichten Dokumenten hervorgeht. Konkret geht es um Schutzzölle, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...