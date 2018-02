Halle (ots) - Die Vereinfachung des Verfahrens war überfällig. Seit Jahren haben Kommunen und Elterninitiativen für eine leichtere Anordnung von Tempo-30-Abschnitten vor Schulen, Kindergärten oder Seniorenheimen gekämpft. Im Oktober 2017 wurde die entsprechende Änderung auch in Sachsen-Anhalt wirksam - und nach viereinhalb Monaten zeigt sich bereits, wie notwendig sie war. Denn den Verkehrsbehörden spülte die Vereinfachung eine regelrechte Antrags-Flut in die Amtsstuben. 132 Wünsche der Kommunen nach geringerer Geschwindigkeit waren es bis Mitte Februar. Und diese Welle ist ein gutes Signal. Denn weniger Tempo bedeutet mehr Sicherheit. Bei einer Geschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde beträgt der Anhalteweg etwa 28 Meter. Mit Tempo 30 wird er mehr als halbiert. Und diese Meter können in Gefahrensituationen entscheidend sein.



